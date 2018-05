John Feeley; el embajador

Acabo de leer, en la revista The New Yorker, en su edición del 28 de mayo del año en curso, sobre las peripecias que sufriera John Feeley como embajador de Estados Unidos en Panamá. Encabezada bajo el título “El diplomático que dejó la administración Trump”, con entrevista otorgada al periodista Jon Lee Anderson, esta sirve para que el lector se haga una idea de lo que constituyeron los casi dos años de periplos “diplomáticos” del embajador. Feeley prestó servicios en el exterior por 27 años, pero casi nada lo preparó para lo que serían sus experiencias bajo la administración Trump. Relata que en su primera entrevista, realizada el 17 de junio de 2017, el presidente le preguntó: “qué estamos obteniendo de Panamá”. Al recitarle la óptima relación en seguridad, control del narcotráfico, sus buenas relaciones con el presidente Varela, Trump termina preguntando que si su edificio es todavía el más alto en el horizonte panameño.

Anderson se deshace en elogios alabando el carisma que, según el embajador Feeley, este desplegó desde el primer momento en sus labores en Panamá: éxito en las redes sociales, grandes dotes como bailarín de salsa, codearse con la sal y pimienta del pueblo panameño, cortes de pelo en El Marañón, etc., etc. Feeley anuncia, desde el primer momento, ser un fiel creyente del honor y el deber. Principalmente a esto obedece su carta de renuncia el pasado diciembre. En un artículo difundido por The Washington Post, Feeley afirma que Trump ha “traicionado los principios centrales de la política de Estados Unidos”.

Aun así, el embajador no ha sido extraño a las controversias. En 2009 este fungía como el jefe de la misión diplomática en México. Según la revelación de unos comentarios obtenidos por WikiLeaks, Feeley criticaba la actuación del Ejército mexicano en la guerra contra las drogas. Fue tanta la indignación que el presidente mexicano de ese entonces, Felipe Calderón, pidió su dimisión. Pero el embajador logró capear la tormenta y quedarse. Anderson cuenta que en una de sus reuniones con el presidente, el mismo Feeley le preguntó que si él se había convertido en “material radiactivo”. “No”, contestó el presidente, pero le sugirió que se mantuviera alejado de la prensa.

Una de las partes más llamativas de la entrevista en Panamá, es que Feeley afirma el querer resquebrajar la imagen del embajador de Estados Unidos como procónsul. Sin embargo, a veces su actuación proclama lo contrario. En sus propias palabras describe que “presionó fuertemente para que el expresidente Martinelli fuera arrestado”. Había que enfatizar, según él, que la cleptocracia no sería tolerada. Asimismo, utilizó su influencia para que el Gobierno panameño no firmara un acuerdo de tecnología y comunicación con los chinos. Eventualmente, Panamá lo hizo con la compañía General Dynamics. A todo esto, Feeley le hace la observación a Anderson de que “los panameños son ingenuos con respecto a los chinos”. Sin embargo, él mismo reconoce que pese a haber preguntado varias veces al gobierno de Varela sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, él se enteró una hora antes del anuncio oficial en junio. En cuanto al “caso célebre” Waked, Anderson nos recuerda cómo el embajador Feeley se había referido a ellos como: “uno de los más significativos lavadores de dinero y conspiradores criminales”. En qué queda todo esto, está por verse. Sin embargo, el embajador se vanagloria de cómo salvó cientos de empleos de La Estrella de Panamá, al hacer que el señor Abdul cediera el 50.1% de sus acciones.

Como todos sabemos, el embajador Feeley ya dejó su puesto a disposición. Ahora laborará como comentarista en la cadena Univisión.

El periodista Anderson trae a colación un comentario que Mariela Sagel de La Estrella de Panamá le hiciera. Transcribo: “la rápida transición de Feeley por Panamá, fue devastadora para la autoestima de los panameños, como lo fue para el negocio de los Waked”. Que el lector saque sus propias conclusiones.

