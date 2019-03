Jóvenes, el rescate del país

Los jóvenes “representan el hoy de Panamá”, son el 35% del padrón electoral, que con los ciudadanos maduros y de juventudes acumuladas rescataremos al país de malos políticos. El voto razonado evitará la reelección del 90% de los padrastros.

Estoy a favor del no a la reelección, porque mejoraría la transparencia, disminuiría la corrupción y la impunidad selectiva, adecentaría el juzgamiento mutuo Asamblea Nacional y Corte Suprema de Justicia, evitando protección recíproca entre padrastros y magistrados.

Nosotros como votantes debemos entender que es necesario un cambio de actitud, dejar la indolencia de meros espectadores, y elegir un presidente diferente, honesto, competente, sin ataduras, que piense en el país primero, bajo el escrutinio permanente de la sociedad civil.

La politiquería y el clientelismo son las causas de la crisis del sistema de salud, que incluye tanto al Ministerio de Salud (Minsa) como a la Caja de Seguro Social. Entre las dos instituciones administran 6 mil 400 millones de dólares en presupuesto y tienen un total de 54 mil funcionarios. Es un tsunami de anarquía, sin meritocracia y con deshumanización. Ningún político se atreve a resolver esto, solo colocan parches.

Algunos comentaristas aducen que faltan hospitales. Falso, solo se necesitan dos nuevos: el hospital infantil y el hospital oncológico, además de concluir la Ciudad Hospitalaria.

Es básico lograr la institucionalidad y disciplina del sector salud, un cambio de actitud de 54 mil funcionarios se puede obtener con meritocracia y el reconocimiento de la experiencia, y a la vez que los funcionarios actúen de forma proba y de acuerdo con las normas éticas.

Hay que tener cuidado con la propuesta de dividir la Caja de Seguro Social en dos entidades, e integrar los servicios de salud del Minsa-CSS sin antes hacer el diagnóstico situacional, y los ajustes o correcciones para enfrentar el desgreño administrativo, de lo contrario sería un fracaso absoluto.

La CSS no es solo pensiones, medicamentos y la Ciudad Hospitalaria, es un sistema complejo (cuatro programas) que debe ser revisado y ordenado. Igual en el Minsa, que tiene severas falencias y una gestión deficiente.

La CSS no es autónoma. Es la caja menuda del Gobierno y un “botín político” para donantes de campaña, al igual que para los padrastros que tienen sus cuotas de posiciones , sin que importe la meritocracia ni la experiencia. Los cuadros políticos y las mesas de trabajo de los distintos partidos ya se están repartiendo su manejo y posiciones. La CSS está controlada férreamente por el círculo cero y allegados al presidente, por ejemplo: el director general cumple con instrucciones precisas en los nombramientos y complace al círculo cero. A su vez, la junta directiva es manejada por dos ministros y la Contraloría, que también forma parte de esta junta , o sea que también está en manos del círculo cero. El presupuesto de 5 mil 400 millones se maneja desde el palacio, y las compras y construcciones también son controladas por el círculo cero.

El gobierno central usa a la CSS como una caja menuda: el Gobierno envía a la tesorería de la CSS las cuotas de descuentos de los funcionarios irregularmente, incompletas y tarde, al igual que los otros aportes obligados por ley.

Existen algunas falacias que distorsionan el entendimiento de la opinión pública sobre el sistema de salud. Por ejemplo: se piensa que el sistema no funciona porque está basado en la enfermedad. Esto es falso. no funciona por la anarquía existente, y que ningún político se atreve a enfrentar. Además, se afirma que la medicina preventiva es más importante que la medicina resolutiva, esto es falso, ambas forman parte de todo sistema eficiente, pero lo que tenemos es el resultado de la deshumanización, improvisación y mediocridad, negada por el Gobierno. Así tenemos casi 100 casos de tos ferina, principalmente en las comarcas, a pesar de que existen recursos suficientes para combatirla. Otra falacia es que la atención primaria es más importante que la atención hospitalaria, falso, ambas se atienden deficientemente. Una última falacia es sobre la crisis de la mora médico-quirúrgica, así como en los servicios de laboratorios, radiografías y similares, causadas, supuestamente, por la falta de personal, cuando en realidad es que no existe una adecuada distribución. Es necesario hacer un diagnóstico para detectar los médicos y especialistas que faltan.

En resumen, la no reelección de los diputados permitirá liberar a la CSS de las redes de corrupción, y presionar al Ejecutivo por más transparencia y contrataciones más eficientes, para mejorar la salud de todos.

El autor es médico