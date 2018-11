Justicia para la salud

Doscientos mil recipientes de medicamentos con dietilenglicol estuvieron en circulación, envenenando a un número indeterminado de personas, entre las cuales habrá muchas que aún no lo saben y creen que sus dolencias son causadas por otros males, las que por negación no quieren aceptar esta realidad, o las que por negligencia o ignorancia no le dieron la importancia debida, y están los envenenados que sí emprendieron la lucha para que se hiciera justicia y para que el Estado cumpla con su responsabilidad de atender a los sobrevivientes.

Nos llena de malestar ver cómo algunas de las cosas que se han logrado en esta ardua lucha no han sido las más justas, pese a la gravedad del asunto, puesto que hablamos de la peor tragedia en el mundo por envenenamiento. Pero cuando vemos en las noticias cómo la tenue sentencia que le dieron al Sr. Grimaldo Córdoba se transforma en un arreglo de días/multa para salir libre, hace que el enojo llegue a punto de ebullición, pues pareciera que estas leyes estuviesen hechas para beneficiar a ciertos criminales. Cómo en algo tan delicado como la salud de un pueblo estos salen con tanta facilidad del castigo, que ya de por sí es mínimo y que reciben después de ingentes esfuerzos para que la justicia se dé.

No voy a hablar sobre casos en los que una simple operación matemática, como dividir lo robado entre los días de cárcel, explica el riesgo que con gusto asumen algunos políticos. Pero, que en temas como salud no existan medidas ejemplares con penas que no den pena, como las dadas a los criminales del dietilenglicol, que puso a miles de panameños en riesgo y a otros que efectivamente perjudicó quitándoles la vida, y en el mejor de los casos acortándoselas con malestares incurables, es inaudito.

Solo a tres de los condenados les dieron 15 años de prisión (otras penas fueron de 18 y 12 meses y una de 5 años) y a pesar de que esta última sentencia fue un tanto más justa que la anterior, sigue siendo poco ejemplar. Como dijo una afectada en una entrevista: “… salen como a tres días por muerto”, refiriéndose de forma irónica a que eso pagarían en la cárcel por cada muerto.

Y ni hablar de aquellos que lograron evadir su responsabilidad en el pésimo manejo de la crisis, en donde figuras como Martín Torrijos, entre otros, pasaron agachados durante semejante catástrofe de salud y cuya ausencia de justicia fue evidente y sospechosa.

Si seguimos así, seguirán dándose malas prácticas médicas, muertes por dietilenglicol y de neonatos por heparina. No podemos permitir más estas situaciones. De lo contrario, será natural ver a gente cómo Grimaldo Córdoba, sentado junto a René Luciani y Teófilo Gateno tomando café y riéndose de la cara de tontos que le vieron al pueblo, volverán a hacer de las suyas. ¡Queremos justicia de verdad!

El autor es ciudadano