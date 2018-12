Lo primero que hago cada domingo es beber una taza de café recién molido e indagar quién ha sido la víctima dominical de Flor. Decidí convertir mi última columna de 2018 en un tinglado y someter a la reina del KO a un interrogatorio similar.

¿Crees en Dios? Tanto como en que debemos respetar el Estado laico. Soy más espiritual que religiosa, pero sigo las principales tradiciones judías.

¿Recibes críticas de la comunidad judía cuando cuestionas a paisanos? Me cuestionan a mí porque temen cuestionarlos a ellos, y algunos me quitan el habla, cuando los que decidieron actuar mal fueron ellos, no yo. Cada quien cuida su nombre como mejor le parezca. Yo cuido el mío tratando de ser justa e imparcial.

¿De dónde sacas tanta información sensitiva? Me llaman y me cuentan hasta de lo que no quiero saber. Mentira, tengo fuentes, leo y hablo con mucha gente.

¿Te han ‘regañado’ en Medcom/‘La Prensa’? Creo que ya se rindieron. Aunque me siento bastante libre en ambos medios.

¿Por qué aceptan tu KO personas que saben que los noquearás? Ellos no creen eso, piensan realmente que no están haciendo nada malo. Igual, dar la cara será siempre mejor que callar y quien no la debe no debería temer.

¿Tu posición sobre aborto, eutanasia, matrimonio igualitario? Eutanasia = dignidad. Matrimonio igualitario = igualdad de derechos. Aborto = decisión personal. ¿Los que se oponen van a mantener económica y emocionalmente a ese niño? En general, vivir y dejar vivir.

¿Por qué la campaña ‘Rompamos el silencio’? Me impacta este tema y, frente al aumento de suicidios en mi entorno, quise involucrarme en algo positivo.

¿Crees que por odio a Martinelli, la ‘sociedad civil’ minimiza críticas a Varela? Sí. Los 10 millones de Odebrecht son solo un ejemplo de las cosas impresentables que poco se cuestionan por “no perder el foco de lo importante”. Como si no se pudieran cuestionar dos cosas a la vez. Pero igual pasa con los martinellistas. La polarización bloquea la objetividad.

¿Qué poder hace más daño a Panamá: político, mediático, económico o religioso? El político, aunque todavía no se cuál es más poderoso. Peligrosos, los cuatro.

¿Hay periodistas honrados? Son muchos, pero los deshonestos son los más bulleros.

¿Existe taquilla en TV? Existe no, abunda. Y en las redes también. Pero como eso vende...

Lo primero que piensas de:

Martinelli: Marcó un antes y un después. Nos polarizó y nos tiene desconfiando de todo y de todos. Y no va a parar hasta que lo paremos.

Varela: Pudo haber sido mejor, pero su terquedad le pone zancadillas. Y le queda mal hablar de decencia dando segundas oportunidades.

Torrijos: Después de estos dos, un angelito. Hasta que me acuerdo del Cemis y se me pasa.

Blandón: No me disgusta, pero: ¿Barría, Duboy, Popi, Beby? Ja, ja, ja.

Mimito: Un producto... desechable.

Roux: Lo triste es que se cree sus mentiras.

Nito: Hace lo que sea y con quien sea para llegar.

Ana Matilde: Al panameño le encantan las víctimas. Y ella lo sabe.

Lombana: Qué lástima que la plata siga poniendo candidatos y presidentes.

Kenia: No la dejan... y deja que no la dejen.

Ulloa: Opina de lo que no debe y no opina sobre lo que debería. Saluditos a Cosca.

Humbert: Con Chinchorro no hubiéramos visto estos desfalcos.

Pese al intento, no pude tumbar a Flor. Perdí por decisión unánime… Feliz 2019.

El autor es médico