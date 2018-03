Ley de Etesa, más que electricidad

El proyecto de ley N°573, llamado ley de Etesa o ley relámpago, es una modificación de la Ley N°6 (1997) y Ley N°45 (2004) que regula el mercado eléctrico e involucra, 1) cambios al funcionamiento y estructura de Etesa; 2) aspectos relacionados a la regulación del mercado eléctrico, como la figura del comercializador eléctrico, posición dominante del mercado y los grandes clientes y 3) el sistema de licitaciones para la compra de potencia y/o energía, con un cambio que tal vez no sea el mejor para incorporar más energías limpias. En el mes de diciembre varios gremios e instituciones, como el Sindicato de Industriales, la Cciap, la Capac, Amcham y la SPIA convergieron con Etesa, la Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en un diálogo buscando unificar conceptos y lograr acuerdos en cuanto al contenido de esta ley. Se lograron acuerdos en la mayoría de los artículos, y esperamos que estos se mantengan en la Asamblea Nacional. Es importante ver esta ley más allá de las nuevas reglamentaciones y cambios a la estructura de Etesa, esta ley establecerá las pautas que podrán permitir o no la incorporación de energía renovable, como la eólica, solar, biomasa, y hasta sistemas de baterías, no solo a la red eléctrica, sino a la forma en que deseamos que nuestro país maneje su matriz energética y medioambiente.

Los medios y las redes sociales se han enfocado en el contenido del proyecto de ley en el tema Etesa, refiriéndose a la venta de esta institución. Aclaremos eso primero, en el documento entregado hasta la fecha, y que está disponible en la página web de la Asamblea Nacional, no existe ningún artículo que permita la venta de Etesa. Ese fue un tema que de parte de los gremios responsablemente fue verificado. Igualmente, en los acuerdos conversados no se deja posibilidad para esto, y espero que sea respetado por la Asamblea Nacional. Los temas que maneja la ley tienen que ver con: la elección de la junta directiva, donde requerimos de los mejor preparados; sistema de compras y ventas; establecimiento de subsidiarias (100% de Etesa). En relación al sistema de compras, considero que es necesario dinamizarlo, manteniendo la adecuada transparencia, y el camino para esto debería ser mejorar la Ley de contrataciones públicas para que las gestiones que realizan “todas” las instituciones públicas sean oportunas, planificadas, transparentes y eficientes en el uso de nuestros recursos. En cuanto a las ventas, enajenación, traspasos de bienes muebles o inmuebles cuyo valor sea mayor a 500 mil dólares, deberá contar con autorización del Ejecutivo. El tema de las contrataciones será manejado por un reglamento especial de contrataciones, que debe ser aprobado por la junta directiva y además acordado con la Contraloría General de la República.

Actualmente, combustibles fósiles como el búnker y el diésel cuentan con subsidios al combustible. Este subsidio, según datos de la Secretaría Nacional de Energía, corresponde a 0.15 USD/Gal. de búnker, y 0.25 USD/Gal. de diésel, esto equivale, según datos de 2016, a unos 20 millones de dólares al año (2016), pero solo benefician al usuario final en ahorros de aproximadamente un centavo por kWh consumido, es decir, alguien cuya mensualidad es de 30 dólares, se ahorrará 64 centavos. Esto no es un beneficio al usuario final. Por otro lado, esta ley está retirando la exoneración de costo de transmisión a plantas de energía renovable pequeñas (menos de 20 MW), supuestamente debido a que le cuestan a Etesa o al Gobierno Nacional unos 6 millones de dólares al año. Con esas condiciones estaremos beneficiando a los combustibles fósiles que impactan nuestra salud, medioambiente y economía, y castigando a las energías limpias. Mi propuesta es aplicar esos impuestos a los combustibles fósiles, así utilizar esos fondos para incentivar las energías renovables no convencionales, como la eólica y la solar, manteniendo la exoneración de la transmisión a pequeñas plantas y además realizar campañas de educación sobre estas tecnologías y la eficiencia energética, y así realmente colaborar con la incorporación de más energía limpia a nuestra matriz energética. Ya más de 100 ciudades a nivel global han establecido metas y compromisos de porcentajes específicos de incorporación de renovables, vehículos eléctricos y redes inteligentes, buscando descarbonizar su matriz y reducir la dependencia a los combustibles fósiles. Actualmente, en Panamá, la eólica representa un 12% y la solar menos de 4 % de la generación eléctrica anual. Estamos próximos a incorporar dos proyectos de gas que suman más de 600 MW en energía fósil, y dependiendo de lo que ocurra con la planta NG Power, tal vez lleguemos a más de mil 200 MW. ¿Este es el futuro que deseamos para nuestros hijos y nietos?

El autor es especialista en energía renovable