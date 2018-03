¿Llegará la igualdad de condiciones?

La posición de Panamá debe ser que la competencia fiscal entre países es beneficiosa para todas las naciones. Tenemos que creer que todos los países gozan de la soberanía necesaria para decidir su futuro y que tenemos los mismos derechos que los demás Estados sin importar el tamaño. Contrario a la clara tendencia capitalista que rige en Panamá, el socialismo desfasado de Europa solo sirve para mantener a sociedades de vagos y sinvergüenzas que les es cómodo vivir de los impuestos que pagan los que arriesgan su patrimonio para crear empresas, empleos y (¿cuál es el pecado?) riqueza.

Resulta cobarde que los países europeos, más los que están en una situación económica frágil, clamen a los cuatro vientos que sus fracasos económicos son culpa de los países pequeños que ofrecen incentivos fiscales para atraer la inversión extranjera directa. Hemos sostenido que además es sumamente hipócrita cuando en Europa existen varios países que tienen regímenes fiscales laxos o nulos que buscan atraer capitales con impuestos bajos (como Irlanda) y en algunos casos, con acuerdos de lupanar para empresas gigantes de tecnología (como Luxemburgo).

En los años que llevo de estar escribiendo sobre este tema, la política oficial de la Unión Europa (UE) ha sido que no existen paraísos fiscales dentro de su territorio. No hay peor ciego que el que no quiere ver y que encima, se trata de hacer el vidente. ¿Acaso existe alguien en el mundo que estime que Gibraltar, Malta, Irlanda, Luxemburgo y los territorios de la corona inglesa no son países de nula o baja tributación? ¿Qué clase de imbéciles piensan que somos?

No es hasta el 17 de marzo de este año que la UE da signos de respetarse un poco y que, esperamos, se dé cuenta de que debe haber igualdad de condiciones ( level playing field). No para que todos los gobiernos cobren impuestos altos, sino para que los que quieran puedan bajar sus impuestos, competir y que sus planillas estatales abultadas de burócratas se vayan a la empresa privada o se arriesguen a crear empresas y no a vivir del sudor, lágrimas y sangre de los que arriesgan su patrimonio.

Dice Juan Sanhermelando, corresponsal en Bruselas del diario El Español, en un artículo publicado el 17 de marzo: “La posición oficial de Bruselas es que dentro de la Unión Europea no hay paraísos fiscales. En su lista negra de territorios que no cooperan en la lucha contra la evasión tributaria no figura ningún Estado miembro.” Ya estas afirmaciones no dan ni risa, sino ganas de vomitar. No obstante, parece que se han dado cuenta de que la farsa no puede ser eterna, ya que Pierre Moscovici, el comisario de Asuntos Económicos de la UE, declaró que “Por primera vez, la Comisión está resaltando la cuestión de la planificación fiscal agresiva en siete países de la UE: Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Holanda”. Continúa Moscovici: “Las prácticas de estos países socavan la equidad y la igualdad de trato en nuestro mercado interior y aumentan la carga sobre los contribuyentes de la UE”.

Las declaraciones han creado una revuelta entre los países aludidos, en especial Luxemburgo, que le espetó públicamente a Moscovici -a través de su primer ministro Bettel- lo siguiente: "Querido Pierre, la transparencia no es un fin en sí mismo y hay que tener en cuenta las observaciones legítimas y fundadas de los Estados”. Presumimos que se refiere a los Estados con la población de rubios y ojos azules y no a los Estados con negros de afro como Las Bahamas, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Sigue el ilustre primer ministro luxemburgués: “Mientras que EU está bajando los impuestos, si todos los países de la UE tienen que subirlos, podríamos perder miles de puestos de trabajo si las empresas deciden mudarse”. Ni Einstein tiene el coeficiente intelectual de este señor Bettel. Definitivamente es un crack y una muestra más de que en Europa está la cuna del conocimiento y la intelectualidad. La defensa descansa su señoría.

Finalmente, en el mejor estilo de Flor Mizrachi, los saludos de hoy van a otro genio de la lucha contra la competencia fiscal, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, quien el 26 de febrero expresó, según la agencia AFP, que “no existe consenso internacional sobre cómo luchar contra la optimización fiscal de las grandes compañías de internet”. Ni existirá amigo, pues las grandes empresas tecnológicas son norteamericanas y hasta allí les llega la valentía a los europeos y sus adláteres de la OCDE.

El autor es abogado