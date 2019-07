Respuesta a la exministra Lucy Molinar

En respuesta a la carta que la señora Lucy Molinar envió a los miembros de la Junta Directiva de Corprensa el 27 de marzo de 2019, y por el deber que tenemos frente a nuestras audiencias, La Prensa solicitó revisar una serie de noticias y reportajes en que se menciona a la exministra de Educación, Lucy Molinar. Se trata de notas publicadas entre 2014 y 2017, es decir, una vez el Ministerio Público comienza las investigaciones relacionadas con algunos de los programas llevados a cabo durante la administración Martinelli (2009-2014), cuando Molinar era ministra o como miembro de la junta directiva del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

[Lea aquí la carta de la señora Lucy Molinar a la Junta Directiva de Corprensa].

Específicamente, se solicitó revisar 19 publicaciones que la exministra califica de “falsas y/o sin sustento”. Se repasaron cada una de las publicaciones, se identificaron las fuentes acreditadas en cada caso y, finalmente, se acudió a las fuentes disponibles, tanto testimoniales como documentales, para determinar si habían sido citadas correctamente.

Producto de esta revisión, se encontró que, de 20 publicaciones, 15 tenían el debido respaldo y cinco (dos de ellas, gráficas) hacían señalamientos errados. A continuación, listamos las 15 publicaciones que tenían el debido respaldo:

1) 'Hubo engaños en contratos' (7 de enero de 2015):

En su carta, Molinar describe la nota como tendenciosa. Sin embargo, la frase ‘Hubo engaños en contratos’ es una afirmación de la fiscal. Es un hecho que la fiscalía indagó a la exministra por la supuesta comisión del delito de peculado en el denominado caso de las mochilas. Según se describe en la nota, La Prensa intentó obtener la versión de los hechos de Molinar previo a la publicación de dicha nota, pero no respondió las llamadas hechas a su celular.

2) 'PAN ignoró intoxicación de niños' (5 de diciembre de 2014):

En su carta, Molinar describe la nota como falsa. La nota informa que decenas de niños reportaron síntomas tras el consumo de estos alimentos, y que dichas denuncias fueron archivadas en el PAN, lo cual corresponde a la realidad. Posteriormente, el Gorgas señaló que no había bacterias en la comida, y el PAN archivó las denuncias, lo cual queda registrado en publicación posterior: 'Comida del PAN era 'peligrosa' e insana'.

3) 'Los que hicieron la sopa' (30 de marzo de 2015):

Molinar opina que el titular es “tendencioso”. No obstante, la nota cita los nombres de aquellos a los que la fiscalía imputó cargos en el caso de la compra de comida deshidratada por el PAN, entre ellos la exministra. Según se describe en la nota, La Prensa intentó obtener la versión de los hechos de Molinar previo a la publicación de dicha nota, pero no respondió las llamadas hechas a su celular.

4) 'Baile de portátiles' (14 de marzo de 2015):

La ex ministra señala que “la compra de laptops fue correcta” y que “eso no se publicó”. Sin embargo, la nota no se enfoca en la compra de portátiles sino en la evolución de un programa que inició en la administración de Torrijos y se ejecutó a lo largo de tres gobiernos diferentes, incluyendo la pasada administración Varela.

5) 'Comida deshidratada, insana y peligrosa' (14 de agosto de 2015) y 6) 'Comida del PAN era ‘peligrosa’ e insana' (16 de agosto de 2015):

La ex ministra afirma que es “falso” lo que dice la nota. Sin embargo, las notas se fundamentan en informes y cartas de docentes y padres de familia que describen los síntomas de los niños que consumían el producto. A la postre, el Gorgas determinó que en la comida no había bacterias, resultado que La Prensa registró en la nota del 16 de agosto. Según se describe en ambas notas, La Prensa intentó contactar a Molinar en relación con ambas notas previo a la publicación de dicha nota, pero no respondió.

7) 'Tribunal encontró cuentas vacías' (30 de noviembre de 2015):

La nota se basa en informes de Contraloría y del Tribunal de Cuentas y hace referencia a varias cuentas bancarias secuestradas. Molinar declara en su carta que sus activos están a su nombre, tema que no se pone en duda en la nota, por el contrario, fueron precisamente los activos a su nombre los objetos del secuestro.

8) 'MP apelará sobreseimiento de ex ministros investigados por comida deshidratada' (10 diciembre de 2015):

La nota registra lo que el funcionario del Ministerio Público dijo que haría tras la decisión de la juez de primera instancia. La nota reproduce las declaraciones del funcionario. La señora Molinar señala, en referencia a esta nota, una falta supuestamente cometida por la fiscal, falta que no es materia de esta nota.

9) 'Fiscal cuestiona fallo que sobreseyó a Molinar y a tres más' (10 de enero de 2016):

Al igual que en la anterior, la nota fáctica registra la posición de la fiscal.

10) 'Fraude y lesión en compra de mochilas' (27 de marzo de 2016):

La nota se fundamenta en la vista fiscal en la que se basó el llamamiento a juicio. Molinar habla de pruebas amañadas, pero su cuestionamiento apunta más bien a la actuación del Ministerio Público y no al hecho que se reprodujo en la nota parte del contenido de la vista fiscal.

11) 'Molinar se abstiene de declarar ante fiscalía' (11 de mayo de 2016):

La ministra dice “es falso”, “declaré hasta donde pude”. La nota es factual. La ministra declaró inicialmente, pero luego se amparó de su derecho constitucional de no declarar en su contra y se abstuvo de continuar declarando.

12) 'Modifican medidas cautelares a Lucy Molinar' (19 de octubre de 2017):

La nota se fundamenta en la modificación de una medida impuesta por el Órgano Judicial y se complementa con información del Ministerio Público, debidamente documentada. No se entiende a qué se refiere Molinar al decir que es “absolutamente falso”.

13) 'Fiscal refuta argumentos del juez en caso mochilas' (23 de julio de 2018):

La nota recoge el fondo del fallo del juez, que le era favorable a Molinar, y además se indica que la había sobreseído. Molinar lamenta que la nota no se ocupara de los argumentos de la defensa.

14) 'Casos de corrupción, con saldo agridulce para la justicia' (24 de septiembre de 2018):

La infografía analiza el curso que siguió cada caso, destacando que pocos alcanzaron sentencias, lo cual es un hecho. Molinar califica la nota como “juicio particular de La Prensa”. No obstante, la caracterización de “saldo agridulce” en el título de la nota se refería a la mora del Órgano Judicial con respecto a los casos pendientes, que eran la mayoría.

15) 'El abc de los casos de corrupción' (30 de junio de 2015):

Molinar señala que no se respeta la presunción de inocencia. Sin embargo, es un hecho que había imputados o con medidas cautelares. Además, al momento de la publicación, dichos casos estaban o habían sido investigados por la fiscalía anticorrupción.

Finalmente, hay tres notas y dos gráficas sobre dos casos en los que nos corresponde pedir disculpas, aclarar y rectificar.

Las dos primeras son referentes al alquiler de helicópteros: 16) 'Rafael Guardia implica a seis ex ministros en alquiler irregular de helicópteros' (13 de febrero de 2015) y 17) 'Guardia implica a seis ex ministros' (13 de febrero de 2015).

Las dos notas sucesivas hacen referencia al testimonio del ex director del PAN, que supuestamente involucra a Molinar. Al revisar dicho testimonio se encontró que el nombre de la ministra no aparece. La ex ministra fue mencionada equivocadamente. Hicimos la corrección en prensa.com con la debida nota al pie que pone al lector en autos de la corrección.

El segundo tema en que nos corresponde hacer las correcciones pertinentes es en el caso de los instrumentos musicales:

18) 'La red de casos de corrupción' (1 de febrero de 2016):

La Prensa publicó que se habían comprado 3,475 instrumentos musicales por 12 millones de dólares. En realidad, habían sido 12 mil instrumentos musicales, por 11.7 millones. Hicimos la corrección en prensa.com con la debida nota al pie que pone al lector en autos de la corrección. Cabe destacar que en notas posteriores que dieron seguimiento a esta cobertura, este error fue subsanado, es decir, se utilizaron las cifras correctas.

19) 'Molinar enfrenta otro caso' (16 de febrero 2016):

La Prensa publicó que se habían comprado 3,475 instrumentos musicales por 12 millones de dólares. En realidad, habían sido 12 mil instrumentos musicales, por 11.7 millones. Hicimos la corrección en prensa.com con la debida nota al pie que pone al lector en autos de la corrección. Cabe destacar que en notas posteriores que dieron seguimiento a esta cobertura, este error fue subsanado, es decir, se utilizan las cifras correctas.

20) 'El abc de los casos de corrupción' (1 de mayo de 2016):

La Prensa publicó que la compra de instrumentos musicales generó una presunta lesión patrimonial de $12 millones. La cifra correcta es $11.7 millones. El error fue subsanado en la versión digital de la nota.

En términos generales, la exministra Lucy Molinar considera que fue objeto de un trato tendencioso por parte del diario. Ante este señalamiento, los periodistas recuerdan reiteradas ocasiones, y así quedó debidamente registrado en ciertas notas, en que se le intentó contactar sin éxito para obtener su versión de los hechos. Durante el periodo de las publicaciones, tampoco se recibió una comunicación directa con una carta de derecho a réplica o explicando lo que a su juicio eran errores, falsedades o redacciones tendenciosas. La exministra decidió no dar su versión de los hechos y por lo tanto el rol periodístico de La Prensa se vio limitado a la información disponible y, en algunos casos, a la versión de los funcionarios del Ministerio Público. Si bien por un lado la imposibilidad de conseguir una reacción o respuesta implica que no se registró su lado de la historia, por otro lado, al haber sido ministra de la cartera de Educación y miembro de la junta directiva del PAN, estaba expuesta al escrutinio público y correspondía a La Prensa, como medio noticioso, informar al público en ese sentido.

Pedimos disculpas a la exministra por el tiempo que tardamos en hacer esta evaluación y las rectificaciones y aclaraciones en los casos específicos que corresponde. Como señalamos, fue necesario revisar años de publicaciones del pasado y volver a revisar y validar fuentes periodísticas. Concluida la revisión, hacemos de conocimiento público los hallazgos, las correcciones, y reiteramos nuestro compromiso con la búsqueda continua de la verdad como agentes responsables en la democracia deliberativa.