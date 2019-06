Luna de miel

Como de costumbre, nuestro país se vuelca al positivismo con la llegada de un nuevo presidente producto de la voluntad del pueblo.

En el caso del presidente Laurentino Cortizo, este – sin ser de la cúpula - se gana las primarias de su partido incluso derrotando a un expresidente. Luego gana las elecciones y recibe el legítimo mandato del pueblo.

Su lema político, “Uniendo Fuerzas”, subraya que es presidente de todos los panameños y que buscará siempre consensos nacionales, montándose sobre la historia de eficaces consensos que se han dado en nuestro país, como son las leyes y adiciones constitucionales que se produjeron para convertir a el Canal en nuestro Canal, que se produjo con respecto al uso de la ex Zona del Canal, y la que parió la Visión 2020 son prueba de que ese es el camino.

El presidente Cortizo contará con todo lo necesario para ejecutar las soluciones a nuestros cinco problemas fundamentales, que incluso ya cuentan con consensos previos… y que también forman parte de su plan de gobierno: planificación – educación – agua – CSS/salud – justicia/reforma constitucional. No tiene que inventar sino ejecutar con eficacia y firmeza.

Todo lo que ha dicho el presidente electo luego de recibir sus credenciales ha creado un ambiente de confianza y esperanza.

Sus nombramientos ministeriales muestran un buen balance de experiencia honesta de servicio público y jóvenes de caras nuevas frescas distintas a las de las figuras desgastadas y desprestigiadas de su partido.

Ahora toca, con su comprobadamente exitoso liderazgo, integrar su equipo de gobierno, porque una cosa es conocerse y otra trabajar en equipo. Además, la esperanza es que sepa delegar y exigir cumplimiento para lograr eficacia.

Tengo la esperanza de que el presidente Cortizo sabrá que el comunicador primario de su gobierno es él mismo, y que sepa que tanto la seguridad nacional como la comunicación tienen que ser dirigidas por el mismo presidente. Lo que no se comunica en forma planificada día a día, no existe. Es necesario entender la relación naturalmente tirante de los medios de comunicación independientes y los gobiernos, y no esperar que los medios sean relacionistas públicos del gobierno, y quejarse porque “no dicen lo bueno”. La comunicación transparente honesta, ordenada y planificada es el secreto.

Volviendo al Gabinete: tiene una buena representación de la mujer; incluso, una amiga me dijo que las ministras tienen mejores hojas de vida que los hombres del Gabinete. Así, aunque la cantidad no es la paridad esperada, veía calidad mayor en las mujeres.

Entramos ahora en la luna de miel, positiva con el nuevo presidente Cortizo; le deseamos larga vida a esa luna de miel. Los problemas están identificados y hasta consensuados. Todo el viento es a favor; el futuro pinta bien.

Todos, absolutamente todos los panameños, queremos que el presidente Cortizo tenga éxito, para bien de todo el país.

El autor es fundador del diario ‘La Prensa’