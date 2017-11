Mantenimiento, una inversión

El 9 de septiembre de 2017, después del paso de un camión con sobrepeso y una intensa lluvia, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) decidieron inhabilitar el puente vehicular en la vía Tocumen que da acceso a Villa Lucre por daños en su estructura. La inspección reveló que una losa quedó a desnivel después del paso del camión, y el MOP decidió someter el puente a una completa rehabilitación, proceso que tomará unos cuatro meses y costará cerca de un millón 300 mil dólares.

Aunque no se puede atribuir el problema a falta de mantenimiento, este hecho me indujo a recordar una costumbre muy afincada en los panameños: la ausencia de una cultura de mantenimiento. Y me motivó a escribir este artículo, intentando aportar un modesto grano de arena hacia el desarrollo de una cultura de mantenimiento, no solo en el sector público, sino en la empresa privada del país.

Quizás ese fenómeno se deba a que el panameño común ve los dineros que se asignan a mantenimiento como un gasto, en lugar de verlo como lo que es: una inversión que nos permite ahorros a futuro en el reemplazo de una estructura abandonada a su suerte. Quizás el más patético ejemplo de esta falta de visión sea la tortura que sufrimos los capitalinos a causa de las periódicas inundaciones durante la temporada lluviosa, causadas por un sistema de alcantarillado colapsado. Las pérdidas económicas que las inundaciones, y consiguientes tranques vehiculares, ocasionan exceden en mucho los fondos necesarios para darle apropiado mantenimiento a esos sistemas de desagüe.

El mantenimiento se define como “el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de asegurar que cualquier activo continúe desempeñando las funciones deseadas o de diseño”. Y su objetivo no es otro que asegurar la disponibilidad y confiabilidad prevista de las operaciones con respecto de la función prevista para la obra o servicio.

El panameño promedio pareciera no haber asumido conciencia de que lo invertido en mantenimiento, a la postre se convierte en ahorro. Por ello, somos de la opinión de que la ley de presupuesto hay que revisarla, para incluir las partidas necesarias para darle mantenimiento a calles, carreteras, puentes, escuelas y otras obras civiles. Esos fondos deben ser inamovibles, esto es que no puedan ser transferidos a otras partidas. Ello obligaría a que las instituciones tengan cada una un departamento de mantenimiento, que funcione con los recursos necesarios para que obras y servicios reciban el mantenimiento requerido.

Pongamos como ejemplo el caso de la mal llamada autopista Arraiján-La Chorrera. El pliego contemplaba que una vez construida y entregada, el contratista se comprometía a darle mantenimiento de alta calidad por varios años. Desde ese momento, el ministerio competente tenía la obligación contractual y técnica de asegurarse de que la empresa cumpliese con brindarle el mantenimiento pactado. Pero ello no ocurrió, al menos con los niveles de calidad deseables.

La excepción en cuanto a cultura de mantenimiento la tenemos en frente de nuestras propias narices: el Canal de Panamá. Gracias a esa cultura, cimentada bajo administración estadounidense y heredada y fortalecida bajo administración panameña, las viejas esclusas funcionan con igual eficiencia y confiabilidad que lo hicieron desde su inicio de operaciones hace 103 años.

Como vía para fortalecer esa cultura y expandirla al resto del país, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) inauguró en 2013 el Congreso Internacional de Mantenimiento, que sirve de foro para compartir, transferir y actualizar conocimientos sobre la materia con expertos de países y empresas líderes mundiales.

Recuerdo como si fuese hoy, que ese primer congreso se centró en tres ejes temáticos: confiabilidad y mantenimiento, gestión de mantenimiento y tecnología del mantenimiento. Ojalá que ese esfuerzo y las experiencias vividas con obras y servicios colapsados por falta de ese ingrediente vital, sirvan de estímulo para que nuestras clases política y empresarial miren el mantenimiento como lo que es: una inversión.

El autor es auditor.