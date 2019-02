‘Marihuana medicinal’, un oxímoron

“Marihuana medicinal” es el nombre que han acuñado los grupos interesados en su legalización. Su legalización es un vehículo para legitimar su uso recreativo y, al mismo tiempo, dar paso a un negocio de miles de millones de dólares. Para el año 2022 se calculan, para Estados Unidos, ventas entre 18.0 billones y 22.1 billones de dólares, es decir, 18 mil millones -22 mil millones de dólares. Llamar “medicinal” a la marihuana es una contradicción y sugiere la idea de que es buena o no es tan mala. Nada mejor para promover su uso recreativo.

“Marihuana medicinal” se refiere a la marihuana botánica, a toda la planta sin procesar. La cannabis se refiere a alguno de los canabinoides de la flor de la mata, el más prominente, la delta-9-tetrahidrocannabinol o THC, canabinoide psicoactivo y adictivo. Bertha K. Madras, psicobióloga de la Escuela de Medicina de Harvard, ha dicho: “la evidencia presentada con respecto al uso médico potencial y a los riesgos de la cannabis en los humanos, se enfoca en la cannabis botánica, no procesada, y no en los canabinoides, algunos de los cuales son aprobados médicamente. Esto porque se ha sugerido que la planta contiene químicos que podrían ser útiles para propósitos médicos”.

La Oficina de Alimentos y Farmacia (FDA) cataloga la marihuana como una droga tipo 1, que significa que tiene alto riesgo de abuso, no tiene uso médico probado y no es un fármaco seguro.

La Academia Nacional de las Ciencias de EU publicó en diciembre de 2017 el resultado de sus análisis y discusiones entre expertos de diferentes áreas de la medicina, la toxicología, las adicciones, la salud pública, la epidemiología, la pediatría y el neurodesarrollo, sobre los efectos terapéuticos y exposición al cannabis como el trastorno de su uso ( The National Academies of Sciences, Engineering, Medicine Report: The Health Effectos of Cannabis and Cannabinoids. The current state of evidencia and recommendations for research. The National Academies Press. Washington, DC. 2017). Por razones de espacio, me limito a presentar solo lo que se consideró “evidencia concluyente” con respecto a su efecto terapéutico y otros efectos en salud.

El Comité considera evidencia concluyente su beneficio terapéutico para el dolor crónico en adultos, para la náusea y el vómito por quimioterapia en adultos, y para la mejoría de la espasticidad muscular de la esclerosis múltiple. Igualmente es concluyente que empeora los síntomas respiratorios y multiplica los episodios de bronquitis crónica, aumenta los riesgos de accidentes automotores, disminuye el peso al nacimiento del bebé de la embarazada que la fuma, y, desarrolla esquizofrenia y psicosis, con un riesgo superior entre los que la usan frecuentemente.

Es importante advertir que los resultados científicos de diversas investigaciones revelan el valor potencial de los canabinoides para tratar ciertas condiciones, pero en su forma cruda la planta introduce substancias nocivas y psicoactivas. Es por esto que los potenciales efectos beneficiosos de la cannabis tienen que especificar a qué producto nos referimos. El mercado actual aprobado tiene cinco productos admitidos, solo para adultos: Sativex®, Marinol®, Syndros®, Cesamet®, y para uso pediátrico, el Epidiolex®.

La marihuana botánica en el mercado tiene cantidades y proporciones de THC no determinadas pero crecientes con respecto a otras épocas y consta, además, de otras substancias tóxicas. Lo que produce enfermedad no puede llamarse “medicinal”.

El riesgo de abuso y adicción a la marihuana se potencia con el inicio temprano (pubertad y adolescencia), con su uso diario y con la concentración de THC. Mientras en los años 70 la planta de la marihuana contenía 4% de THC, en los años 2000 ha ido en franco aumento, y hoy está entre 12% y 16%, y en las formas sintéticas con riesgo de mortalidad, arriba del 25% y 50%. Los padres que usaron marihuana tienen que ser muy prudentes al decir: “nosotros fumamos y no nos ocurrió nada”.

El uso temprano, en la adolescencia, frecuente o diario, deteriora la capacidad cognitiva del muchacho. Estudios cuidadosos han revelado hasta un deterioro de ocho puntos en el coeficiente intelectual (CI o IQ) de aquellos adolescentes que iniciaron el uso de marihuana después de los 14 años de edad y continuaron haciéndolo activamente (Meir MH et al: Persistent cannabis users show neurophsychological decline from childhood to midlife. PNAS October 2, 2012. 109(4) E2657-E2664;https://doi.org/10.1073/ pnas.1206820109).

El uso en casa, en la familia, es un elemento importante en el uso de marihuana por el adolescente o antes: “él fuma conmigo porque yo sé cuál marihuana es la buena”. Aunque Ud. no lo haya oído, se dice y con más frecuencia de la esperada. Esta conducta es seriamente preocupante.

La legalización de la “marihuana medicinal” ha dado diferentes resultados: uso recreacional en la mayoría de quienes tienen recetas para “marihuana medicinal”, proliferación de médicos que dan recetas para la “marihuana medicinal” sin historia ni examen médico, como conocemos en nuestro medio que se dan no pocas veces, los certificados de incapacidad; aumento descomunal de la queja de dolor crónico en varones jóvenes para obtener la receta de “marihuana medicinal”. Esto, particularmente, es muy llamativo en vista de que las estadísticas médicas de dolor crónico se dan en grupos de mayor edad y mucho más en el género femenino.

Se ha calculado que las leyes de “marihuana medicinal” han sumado en EU 1.1 millones de nuevos consumidores ilícitos y 550 mil adultos con el diagnóstico de trastorno del uso de cannabis o adicción. En 2012, más de 1/3 parte de americanos que vivían en Estados que aceptaron el uso médico de la marihuana, no vivían allí en 1991. El uso de marihuana en la adolescencia está asociado a un significativo riesgo superior de depresión y suicidio en la edad de adultos.

Como ha escrito Alex Berenson ( Tell Your Children. The truth about marijuana, mental illness, and violence): “Usar cannabis o cualquier droga es al fin y al cabo una decisión personal. Qué hacer con respecto a su legalización es una decisión política. Pero si es peligrosa al cerebro y puede llevar eventualmente a la violencia es una cuestión científica, con una respuesta clara afirmativa o negativa. Esa respuesta la tenemos. Es tiempo que Ud. la conozca”.

Legalizar la marihuana no es una buena idea.

El autor es pediatra