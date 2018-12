Matrimonios del mismo sexo: ¿estamos preparados?

Desde la Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas presentada en 2008, apoyada por Panamá, y el llamado a la legalización del matrimonio igualitario por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el debate por los derechos de la comunidad LGTB ha estado presente en el país. Sin embargo, existen varios grupos que se resisten a adoptar estas medidas por razones morales o incluso políticas. Pero ¿está preparada Panamá para la legalización del matrimonio igualitario y más libertades para esas comunidades?

Durante el siglo pasado las represiones hacia personas con distinta orientación sexual y de género eran muy estrictas, pero entrado el nuevo siglo las prohibiciones pasaron a un segundo plano, el neoliberalismo y las políticas de libertad plantearon discusiones diferentes. En el caso de Panamá, las leyes a favor de las personas que pertenecen a la comunidad LGTB han sido lentas, pero los pequeños pasos han sido importantes; la lentitud en los procesos de renovación se debe a la moralidad e ideologías de los panameños, caracterizados por ser una sociedad conservadora, religiosa e incluso la elección de gobernantes con ideas de derecha.

Uno de los mayores opositores a la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo ha sido la Iglesia. Con el lema de la protección a la familia y a los mandatos de Dios han justificado sus argumentos. A pesar de los llamados del papa Francisco a respetar, apoyar y pedir perdón a las personas pertenecientes a la comunidad LGTB, esto no se ve reflejado en los fieles panameños. Además, varios contradictores de estas afirmaciones han asegurado que los dos temas no tienen relación y que no hay motivos para que se prohíba a hombres y mujeres casarse con alguien que comparta su misma orientación.

Finalmente, las comunidades de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales han tenido un incremento alrededor del mundo. En Panamá, por ejemplo, se dice que hay alrededor de 90 mil, esto plantea retos para la legislación del país que debe velar por el derecho de todos sus ciudadanos. Por último, se han hecho cambios sustanciales en materia de derechos a minorías, pero falta mucho para que los ciudadanos de este país estén de acuerdo con el matrimonio entre iguales y el respeto hacia ellos, que se consigue con una buena educación sexual en la población, para lograr una sociedad con más equidad y justicia para todos.

La autora es estudiante de maestría en administración de negocios de la UIP.