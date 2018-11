Mes de la patria con GAFI (3)

La prestigiosa calificadora de riesgo norteamericana Standard & Poor’s (S&P) emitió en octubre de este año un informe titulado: “ Dejá vú otra vez: El lavado de dinero y las sanciones siguen atormentando a los bancos europeos.” Es un informe detallado, de 8 páginas, que inicia su conclusión con la siguiente oración: “Aunque vemos signos de progreso, en esta etapa hay pocas razones para estar optimistas de que estos problemas no serán recurrentes en Europa, al menos en el corto a mediano plazo”. Hablan del blanqueo de capitales no de una epidemia de gripe.

Presumo que esa conclusión le sentó mal a los europeos y a sus palmeros del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Me imagino con la cara de inocentes que vendrán el otro año a ver los avances legislativos en Panamá (como la aprobación del delito de evasión fiscal) so pena de pedir que los corresponsales bancarios se alejen de nuestro sistema financiero (y los gringos que caen en el juego europeo). Pareciera que no entendemos el daño que le quieren hacer a nuestro país. Quitarnos las corresponsalías bancarias es el equivalente financiero a detonar una bomba nuclear en Panamá. Que países del “primer mundo” se presten para este tipo de chantaje es repugnante.

El informe destaca muchas incidencias en que los bancos europeos han sido negligentes y hasta cómplices del delito de blanqueo de capitales. Por ejemplo, menciona que “Desde 2009, alrededor de una docena de bancos europeos han llegado a acuerdos con la norteamericana Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) por supuestos incumplimientos del régimen de sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos, en especial, referentes a Sudan e Irán. Entre ellos, BNP-Paribas que resalta por haber llegado a un acuerdo para pagar la suma lacrimógena de $9 mil millones a diferentes agencias en 2014”. El reporte agrega que “BNP-Paribas -cuyas multas fueron significativamente más altas que ING- admitió haber escondido activamente información de pagos sobre transacciones sancionadas y fue percibido, por las fuerzas policiales, como de haberse negado inicialmente a cooperar con la investigación”. ¿Cómo iban a faltar nuestros amigos franceses? ¡Imposible! Estos son los que tienen la desfachatez de meternos en una lista de países no cooperadores en materia de información fiscal.

Es obvio que el problema de lavado de dinero a gran escala -porque en pequeños montos ocurre todos los días en los países que más consumen drogas como la cocaína (Estados Unidos, el Reino Unido y España) - no solo se da en el viejo continente. Bancos gringos, australianos y de todas las regiones han sido señalados y han llegado a acuerdos con OFAC, pero el reporte resalta que “los bancos europeos parecen estar sobrerrepresentados y han pagado las multas más altas”. Supongo que S&P no entra a analizar los escándalos de lavado recientes en Andorra, puesto que el informe sería de 521 páginas.

El reporte, que incluye el caso de Danske Bank, describe la negligencia e ineptitud de las autoridades danesas, estonias y europeas. Bloomberg reporta que el informante británico Howard Wilkinson, un ejecutivo de la filial en Estonia de Danske Bank, declaró que se había ignorado deliberadamente sus advertencias sobre el lavado de dinero a gran escala que se estaba dando del 2007 al 2014. Wilkinson escribió no menos de 4 reportes denunciando el dinero sucio a diferentes autoridades del banco danés. Por gusto; era demasiada plata lo que se ganaban y así engrosaban los bonos de sus ejecutivos y los dividendos de sus accionistas.

El reporte de S&P, en sus conclusiones finales, dice: “Sin embargo, contratar más personal para atacar este problema no es una solución viable a largo plazo para los bancos, particularmente cuando ya están bajo la presión de ser rentables”. Es que de eso se trata. De hacer plata, y de ser necesario, mirar para el otro lado y hundir -usando como chivos expiatorios- a los países pequeños que no tienen cómo defenderse militar, comercial e intelectualmente.

Los europeos y sus lacayos latinos de la OCDE y del GAFI se sientan en nuestras mesas y despachos con sus aires de superioridad… por que los dejamos. Los europeos no son mejores, ni más dignos, ni más honrados, ni más inteligentes. La diferencia es que ellos se creen que lo son y nosotros no tenemos la gallardía de decirles cuatro verdades. Espero que nuestros representantes reciban a los del GAFI y a sus pajes en una sala de reunión con las banderas de Dinamarca y Estonia, y una copia del informe de S&P como un sutil recuerdo de que tienen problemas más grandes allá en Europa.

El autor es abogado