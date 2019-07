Ministerio de Cultura, sin salas de teatro

En nuestra cultura guna, la casa nega, en nuestro idioma, es sumamente fundamental. Tener una casa propia es para todos los seres humanos vital. Su construcción es colectiva, su estructura es toda una filosofía, y muchas de nuestras autoridades e ilustrados, se explayan traduciéndonos, que la sociedad debe funcionar como está construida una casa para su gobernanza. La familia debe actuar como es la estructura de una casa, pues así debe funcionar la familia con fortaleza, y que se rejuvenezca para las adversidades.

Dichas estas palabras, nos parece algo inadmisible que nuestros gobiernos, durante estos 116 años, solamente hayan hecho tres salas de teatro como debe ser: Teatro Nacional, inaugurado en 1907, teatro Anayansi y La Huaca en Atlapa en 1980.

Entonces, ya podemos imaginar a los artistas esforzándose para exponer sus obras en espacios adecuados para el beneficio de la sociedad panameña. Las otras salas que conocemos, en su mayoría han sido adaptadas por particulares para estos fines escénicos, y con muchas limitaciones, pues la necesidad de los creadores exige, y de alguna manera las obras artísticas cobran vidas y exigen sus alumbramientos.

Los teatros que se dicen ser oficiales, como el teatro Balboa, actualmente deteriorándose, Ascanio Arosemena y teatro Guild fueron construidos por los norteamericanos para sus hijos en la Zona del Canal. Otra sala de teatro es la Anita Villalaz, que tampoco fue en principio sala de teatro, sino era una sala de la Corte Suprema de Justicia. Es a partir de 1996 que comenzó a usarse como sala de teatro.

Sobre las salas de teatro para el futuro Ministerio de Cultura, parece ser incierto. Pues como conocemos , el teatro Balboa no pertenece al INAC, solo es su administrador, el principal responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora para el Teatro Nacional se ha creado un patronato en el que el INAC ya no tiene que ver nada con su funcionamiento, en otras palabras, el futuro Ministerio de Cultura no podrá contar con estas dos salas de teatro importantes. Solo con el Anita Villalaz, que no reúne un mínimo requisito para los ambiciosos proyectos que se conciben para el futuro Ministerio de Cultura.

Como ya hemos escuchado, el Teatro Nacional contara con un patronato que buscará fondos para sí mismo y no para la cultura en general , en contraposición con el presupuesto para el arte, que es descomunalmente raquítico.

El futuro Ministerio de Cultura debe recuperar estas dos salas de teatro para sus proyectos tan ambiciosos. Si no, quedará solamente realizando trabajos domésticos y burocráticos del arte.

Como se vislumbra, el patronato quiere convertir al Teatro Nacional en un recinto elitista, lo que no creo que llene la expectativa de la mayoría de los artistas panameños.

El préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su remodelación lo pagaremos todos los panameños, por lo que no podemos permitir que solo pocos panameños se beneficien del Teatro Nacional, patrimonio de todos los panameños.

El autor es docente y coreógrafo