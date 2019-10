Mitos del cáncer

Desde los tiempos de Hipócrates, con la teoría de los desbalances entre los humores, se habla del cáncer. A partir del siglo XVIII se empieza a conocer que está formado por células y que éstas provienen de otras células (Virchow). Desde entonces, se han invertido muchos recursos en el desarrollo de técnicas para evitar, detectar temprano y tratar esta enfermedad. A finales del siglo XIX, con el descubrimiento de los rayos X, se empezó a utilizar esta tecnología para el diagnóstico de algunos cánceres y posteriormente para su tratamiento (radioterapia).

Luego, con las guerras mundiales y exposición a gas mostaza y sus efectos sobre la médula ósea, empezaron los ensayos de quimioterapia, hormonoterapia y ahora en la época de la biología molecular, se ensayan terapias mucho más específicas para el tratamiento del cáncer en general.

A pesar de todos estos avances, aún existen en nuestra sociedad, algunos mitos que han perdurado durante el tiempo y que queremos tratar en este artículo, ya que ellos pueden representar importante resistencia de sus creyentes al diagnóstico temprano y/o tratamiento oportuno y efectivo. Algunos de estos son:

- El cáncer es una sentencia de muerte. Falso. Actualmente, la sobrevida a 5 años de todos los cánceres combinados es alrededor de 65%. Es decir, 2 de cada 3 personas diagnósticas con algún tipo de cáncer, siguen vivas a los 5 años.

- Los edulcorantes artificiales causan cáncer. Falso. Los estudios con estas sustancias no han podido demostrar que son causa de cáncer. Algunos de ellos se asocian a otras enfermedades.

- El cáncer es contagioso

Falso. En general, el cáncer no se pasa de persona a persona, excepto en los raros casos de una persona recipiente de un órgano que pertenencia a una que había padecido cáncer, por lo cual se evitan estos trasplantes. Por otro lado, sí es bueno destacar que algunos cánceres se deben a virus o bacterias (como el papiloma virus, el virus de hepatitis B y C o el Helicobacter pylori) que son contagiosos, el cáncer no lo es.

- La cirugia o biopsias puede propagar el cáncer.

Falso. Aunque hay informes históricos de esta situación, en la actualidad, las técnicas quirúrgicas evitan al máximo esta posibilidad. En general, los beneficios del procedimiento superan a los riesgos.

- Las hierbas medicinales curan el cáncer.

Falso. No hay estudios que determinen que existen hierbas que curan algún cáncer. Sí es cierto que algunas de estas terapias alternativas ayudan a disminuir efectos secundarios del tratamiento convencional, pero es importante que todo paciente converse con su médico del beneficio o riesgo de estas terapias en conjunto, porque, de hecho, existen algunas que pueden ser perjudiciales. No todo lo “natural” es beneficioso.

Realmente, lo más importante es la prevención y que tengas claro que ésto la hace cada persona. Es decir, debes involucrarte en el mantenimiento de tu estado de salud. Es tu responsabilidad. Debes tener un estilo de vida saludable y acudir a citas de control.

El autor es médico y exministro de Salud