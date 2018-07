Movilidad urbana y los barquitos en la bahía

Los temas de movilidad urbana se complican día a día. Con la llegada de la flota de veleros al puerto de Balboa, uno de los accesos al sector oeste de la ciudad de Panamá se complicó el pasado lunes 9 de julio. El tranque en la avenida Omar Torrijos tomó visos descomunales. El oficial de tránsito que controla el flujo en el anillo de Albrook me confirmó demencia. La razón del tranque fue la congestión que se generó en la entrada del puerto por la visita abierta –coordinada por Cancillería- de los veleros en el muelle 18 del puerto de Balboa. No sé a cuál mente amanecida de Cancillería se le ocurrió el tamaño de esa idea. Permitir y anunciar la visita a los veleros justo en horas en que la congestión hacia el puente de las Américas se hace crítico por ser este uno de los dos únicos accesos al sector oeste de la ciudad.

El tramo entre mi lugar de trabajo y hogar me tarda, por lo general, no más de 15 minutos. Ese día estuve atrapado por hora y media y los automóviles avanzaron casi 1 kilómetro. Tomé la decisión de apearme del carro y tomar camino. Entre automóviles, huecos en el pavimento, tomé la decisión de caminar. Pude percatarme de que entre el tramo de la entrada de Diablo –en el cruce del ferrocarril- hasta la antigua estación del ferrocarril no existen aceras en ningún sentido por toda la avenida Omar Torrijos. No hay aceras tampoco entre la comunidad de Los Ríos-Cárdenas y Albrook. La avenida Omar Torrijos entre ese tramo no ha sido diseñada para peatones. No hay manera de caminar de forma decente y que los peatones tengamos una calzada decente para caminar. Tampoco tengo esperanza en que el Ministerio de Obras Públicas tome la iniciativa de resolver el tema y me da terror pensar que el Municipio tome la batuta. Entre la ineficiencia y descoordinación de la Alcaldía en obras urbanas, mejor prefiero que sigamos sin aceras, podríamos generar –por soterramiento de infraestructuras- más inundaciones en el sector, añadiendo al tema de los tranques otro ingrediente de agua en las calles.

Por la ruta que tomé observé que caminan los empleados del aeropuerto, los estudiantes de Udelas y todos los que de alguna manera la economía no les puede resolver una modalidad de transporte privado. Vi caminar a turistas troleando maletas por el pedreguero entre el aeropuerto Marcos A. Gelabert y el incierto destino de la terminal de transporte. Personas que trabajan en Albrook y que necesitan llegar a la terminal de transporte. No tengo idea de cómo lo hacen entre el nudo vial de alta velocidad y la falta de facilidad de acceso a la terminal de Albrook para los peatones.

Faltan aceras para caminar, cruces adecuados para que los peatones tengan la posibilidad de cruzar los cuatro carriles de manera segura, y acceso peatonal a la terminal de transporte. Hay que limitar a las mentes lúcidas y no diplomáticas que encuentren soluciones para agilizar el tráfico y no complicar lo cotidiano, para mirar de cerca “los barquitos en la bahía”. Urge ser creativos en las modalidades de transporte colectivo. La ciudad de Panamá no puede seguir despilfarrando recursos de energía y someter a los ciudadanos a tranques descomunales.

Tomo lo positivo. La caminata sirvió para eliminar toxinas, bajar el estrés y validar las ausencias de facilidades de movilidad urbana. Finalmente termino la crónica con el rescate de mi automóvil a las 7:00 de la noche, solo con el temor de que hubiese sido removido del estacionamiento público por una grúa propiedad de otros, de las empresas piratas que lucran y atentan contra el derecho de circular libremente por la ciudad. Bienvenidos a Panamá, tierra de contrastes, si no te gustó, vete para Hato Chamí.

El autor es ingeniero civil