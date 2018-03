Mujeres, iguales

Cada día es una nueva oportunidad para avanzar en lo que se llama, por pura lógica, igualdad. Sin ideologías oportunistas: igualdad. Y esa igualdad pasa por educarnos en el valor fundamental: el respeto.

No se trata solo del lenguaje inclusivo ni de paridad en consejos de administración o gabinetes: se trata de educar a nuestros hijos en el respeto al otro, a su trabajo, a su procedencia, a sus creencias, sus ideas, su género. Vivimos en constante irrespeto al prójimo, y en esto la mujer siempre se ha llevado la peor parte.

Los medios siguen planteando un modelo de mujer hecha para satisfacer al hombre, criada para “la casa”, para estar “detrás de un gran hombre”. Escuchen los reguetones de ellas y de ellos: en casa les ríen las gracias y en la escuela ya ni se habla de valores, para qué, cada uno interpreta su papel en esta tragedia llamada desigualdad. Salgamos a reivindicar sin perder de vista el ámbito doméstico.

Lean: “¡Basta! 100 mujeres contra la violencia de género” y también: “Género, comunicación y periodismo”, de Griselda López. Necesitamos dotarnos de lecturas para el diálogo, tenemos que vencer, con la razón y el respeto, la desigualdad y la violencia. En el primer libro encontrarán 100 textos de mujeres diversas denunciando la violencia machista contra ellas. En el segundo, una visión reflexiva sobre los medios de comunicación y su trato de los asuntos de género.

Si “la mujer no nace, se hace”, pongámonos manos a la obra. Hemos avanzado, sigamos avanzando. No hay tiempo para vacilaciones: tenemos que construir esta igualdad. Si no lo hacemos, fracasaremos como sociedad. Entonces, no habrá quien nos defienda.

