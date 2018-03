En estos tiempos de internet, los rumores falsos “viajan” más rápido y más “lejos”, alcanzando a un mayor número de personas. En las redes sociales , las llamadas fake news se esparcen rápidamente, más rápido que las informaciones verdaderas.

Esta es la conclusión a la que se llegó luego de un estudio realizado por el, en el que se compilaron todos los rumores - falsos, verdaderos o “mixtos” - comprobados por seis conocidas organizaciones de chequeo de Estados Unidos y que se publicaron en Twitter entre 2006, año de su “debut” en internet, y 2017.

Al analizar y comparar los patrones de compartir, los investigadores observaron que los rumores clasificados como “falsos” por las organizaciones de chequeo se extendieron más lejos, rápido, “profundamente” -es decir, fueron replicados por un “ nuevo usuario único”, aumentando el número de usuarios de la red que accedieron a estas informaciones.

La tendencia a compartir noticias falsas fue más fuerte cuando versaban sobre política que los demás, en el orden de frecuencia: leyendas urbanas; negocio; terrorismo y guerras; ciencia y tecnología; de entretenimiento; y desastres naturales. Se puede afirmar que el mayor pico de divulgación de informaciones falsas se dio justamente en la época de las elecciones presidenciales americanas, primero en 2012 y luego, con mucha más fuerza, en 2016, cuando Donald Trump llegó a la Presidencia de Estados Unidos.

Por otro lado, el levantamiento también trajo algunas sorpresas. La mayor de ellas fue que, al contrario de lo que se imagina, la “culpa” por esa mayor divulgación de rumores falsos no es de los llamados “robots”, perfiles también falsos en la red social controlados por terceros que replican contenidos a cambio de dinero, por razones políticas u otras. Esto se debe a que, incluso filtrando los resultados por edad, nivel de actividad en la red social, número de seguidores y personas que siguen y si el usuario era “verificado” como real, los científicos calcularon que la información falsa aún tenía una probabilidad del 70% mayor de ser compartida que la verdadera.

Otra sorpresa del estudio vino del perfil de quien más comparte rumores falsos. El análisis mostró que los usuarios con pocos seguidores y que seguían pocos otros y que eran relativamente más “novatos” en Twitter son los que más comparten noticias falsas.

Otra posible explicación para que los rumores falsos se extiendan más rápido y más lejos que los verdaderos en Twitter puede estar relacionada con el hecho de que son más “fragmentados”, es decir, no tienen un centro difusor más definido, al menos en el caso americano. En Brasil, sin embargo, estaría ocurriendo un fenómeno ligeramente diferente. Aquí, en especial cuando el tema es político, ganan fuerza publicaciones y divulgaciones con enlaces a vehículos con sesgos ideológicos demarcados a ambos lados del espectro.

Los rumores falsos políticos se extienden más que los de otros temas, ya que este tipo de información suele tener una validez mayor que las noticias que implican atentados terroristas o desastres naturales, por ejemplo.

Los rumores falsos suelen ser más interesantes que las informaciones verdaderas, por lo general tienen niveles de novedad inusitada mayores, lo que puede ayudar a explicar por qué las mentiras son más compartidas.

Vivimos inundados por noticias, y muchas veces la gente no tiene tiempo ni condiciones para verificar si son verdaderas. Eso no quiere decir que las personas son estúpidas. Las redes sociales ponen toda la información en un mismo nivel, lo que hace difícil diferenciar lo verdadero de lo falso. Con todo junto en la misma línea de tiempo, tenemos menos pistas para diferenciar una fuente confiable de una no confiable.

El autor es estudiante de maestría de gerencia estratégica