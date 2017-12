Noticias de la semana…

Muy buenas noches estimada teleaudiencia, bienvenidos al resumen semanal de Telemacondo Informa. En los titulares: La corrupción en nuestro país parece reproducirse como gremlin en aguacero, el PRD propone investigar al presidente sin que nadie le haga el más mínimo caso, gran expectativa han generado los proyectos a desarrollarse entre China Popular y Panamá, las “clientiferias” siguen siendo un éxito para el gobierno, Jaime Penedo está nominado para mejor portero de la Concacaf y Donald Trump ha decidido incendiar nuevamente el polvorín de Medio Oriente.

En las nacionales, Panamá ha sido incluida en otra lista negra, esta vez de la Unión Europea, por considerarnos un paraíso fiscal. Diversas reacciones ha provocado esta noticia, entre abogados y otros potenciales afectados por los controles que quieren imponernos las naciones que consideran que estamos favoreciendo una plataforma “legal” para que sus ciudadanos evadan impuestos o laven dinero. Ha sido interesante el discurso de tono setentero donde la palabra más usada es soberanía. Se han escuchado propuestas tan ridículas, como que Panamá prohíba el paso por el Canal a los europeos. Los proponentes de semejante medida, parecen haber olvidado que un altísimo porcentaje de la flota comercial de esos países, tiene bandera panameña, lo que genera un no despreciable ingreso a los consulados panameños en el viejo continente. Además, si comenzamos a prohibir el paso de barcos, posiblemente tendremos que tomarnos el agua de las esclusas, pues el país necesita del tránsito de naves para obtener los fondos necesarios para pagar por la ampliación y aportar a las arcas nacionales. Mientras, la prensa europea cuestiona a Panamá, a pesar de las medidas que se han adoptado, para cumplir con la OCDE. Dicen no confiar en los controles de un país donde en menos de dos años, aparecieron los Panama papers, el caso Lava Jato con sociedades panameñas como parte de una red de corrupción, la cínica explicación de que un dinero proveniente de Odebrecht, a través de un intermediario no es una coima sino una donación, la torre Trump como lavamático, y que dos miembros de la directiva del Canal se encuentran en una lista de buscados por Interpol. Con todas estas “bellezas” es difícil no ser incluido en listas negras, grises o rojas.

Mientras tanto, el PRD amenazó con investigar al presidente por el caso Odebrecht, en una especie de conferencia de prensa, a la cual no le hizo nadie el más mínimo caso. Ni siquiera las redes sociales se hicieron eco de la acusación. Tal vez porque los interlocutores no tienen mucha autoridad moral para pontificar sobre corrupción.

También en el ámbito local, los posibles proyectos a desarrollarse en Panamá, por parte de China Popular, siguen generando expectativas. Esta semana, en un mensaje de redes sociales que parecía una inocentada, se hablaba de la posibilidad de comenzar un programa espacial entre fondos privados de Tesla, Virgin Galactic y el empresario chino que dejó engrampados a los nicaragüenses en un canal que nunca fue. Según esto, se construiría el “Sarigua Space Center” en Azuero, donde se enviarían en unos años viajes de turismo espacial. Según supimos por una fuente que pidió no ser identificada, ya la Central de Trabajadores de Panamá está trabajando en una propuesta para proteger la mano de obra panameña, redactando una legislación que garantice que los astronautas que participen en estas misiones, sean todos panameños, evitando la importación de extranjeros para esos trabajos. Así mismo, ya los diputados y otros miembros del gobierno, tuvieron reuniones de alto nivel, para definir el monto de las coimas que deberán exigirse para un proyecto de esa magnitud.

En las deportivas, la buena noticia de la semana. Al momento de este noticiero, el portero de la selección, san Jaime Penedo, lidera la votación para escoger al mejor portero de la Concacaf. A pesar de competir contra candidatos de países con más habitantes que el nuestro, la rezadera permanente de la selección al finalizar los partidos, parece haber surtido algún efecto.

En las internacionales, el tipo ese anaranjado de allá arriba, ha decidido la locura de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar allí la embajada americana. Todos los líderes mundiales, con excepción de Netanyahu, han considerado la medida inoportuna e imprudente.

Mientras tanto, las “clientiferias” han sido todo un éxito, con largas filas de personas que buscan jamones baratos para su cena de Navidad. Se ha cuestionado en los medios y en redes sociales, que estas actividades se usan para clientelismo, lo cual ha sido negado por diputados, que las consideran un elemento imprescindible para cumplir con su labor legislativa.

Y esto es todo por hoy…. Será hasta la próxima... Les deseamos una feliz Navidad, y un jamón…

