Octubre, mes de la prevención

Quiero aprovechar el mes de octubre para escribir este artículo de orientación enfocado en la prevención, lo cual es muy importante para salvaguardar vidas humanas y bienes materiales, aprovechando que nuestra institución, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá está celebrando el mes de la prevención, momento oportuno para que nuestros conciudadanos hagan un alto y mediten sobre este tema.

En su gran mayoría los panameños que habitan en el territorio nacional desconocen sobre este asunto, y aprovecho para dar algunas ideas que serán muy importantes a futuro, y así minimizar los riesgos aplicando las recomendaciones, principalmente en nuestras viviendas, lugares de trabajo, y donde se realizan todo tipo de actividades cotidianas del quehacer. Para esto se hace necesario que pongamos atención al contenido de este artículo.

Observamos a muchas personas decir que por qué los bomberos no están pendiente para que nuestros inmuebles se mantengan en condiciones seguras, pero es importante decirles que una vez el inmueble pase todos los procesos de aprobación y ocupación por parte del Cuerpo de Bomberos, ingeniería municipal, y todos los entes responsable, el único que debe velar por que estos sistemas aprobados funcionen satisfactoriamente en el devenir del tiempo es usted, y para esto, si vive en un edificio de gran altura o labora en cualquier inmueble deberán estar pendientes de que se cumpla a través del administrador y la junta directiva del mismo, que sus sistemas electromecánicos estén funcionando correctamente durante los 365 días del año

En este momento me gustaría hacer algunas preguntas y poder crear conciencia en nuestro querido pueblo panameño sobre el concepto mantenimiento, y podamos cumplir con el lema prevenir, pero no solamente en octubre, sino todos los días del año. ¿Sabe usted si los sistemas eléctricos, de alarmas, húmedos, los especiales, así como los elevadores, extintores, las mangueras, el generador de emergencia, y lámparas de emergencia, etcétera, se encuentran bien mantenidos?, y por último, una pregunta importante que debería hacerse usted si vive en un condominio es, si se tiene coordinado con la garita de seguridad y el Cuerpo de Bomberos o si ambos tienen el listado de: ¿cuántos impedidos o discapacitados, adultos mayores y niños viven en el edificio, y si están identificados, en qué piso residen y qué apartamento habitan? Si esto no se tiene al día, recomendamos que el administrador confeccione dicho listado para poder así ayudar a salvar vidas en caso de que se dé un inicio de siniestro.

Hacemos un llamado de atención en este tema tan importante para que los correctivos se den de inmediato y no esperemos que ocurra una desgracia, Dios nos proteja, para entonces iniciar correctivos, los cuales serán tardíos una vez que el hecho se haya consumado.

Nos ofrecemos de una manera desinteresada para que cuando se tenga asamblea general en edificios de vivienda, o de otro tipo, darles una breve charla y poder así contribuir a prevenir eventos que tengamos más tarde que lamentar.

Hagamos un alto hoy y practiquemos la prevención como un hábito en nuestras vidas todos los días y garantizar así un Panamá seguro.

El autor es mayor voluntario del Cuerpo de Bomberos de Panamá