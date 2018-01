Odebrecht, Blue Apple y etcétera

Odebrecht, Finmeccanica, Blue Apple y etc. Queremos justicia y transparencia en todos estos casos. Queremos nombres, presos y que regresen el dinero robado. Pero también es importante evitar que este tipo de casos de corrupción continúen sucediendo. De lo contrario, estaremos en lo mismo cada cinco años con el venir de cada nuevo gobierno.

La lucha contra la corrupción no es sencilla. Es como luchar contra problemas grandes como pobreza, desigualdad, injusticia y mala educación; no existe una sola solución. Más bien, existe poca y confusa evidencia de lo que realmente funciona. En 2016 tuve la oportunidad de estudiar anticorrupción en la Universidad de Oxford con el profesor Bo Rothstein, experto en anticorrupción. En nuestros estudios e investigaciones encontramos que en base a evidencia empírica hay cuatro elementos que son cruciales para combatir la corrupción. En Panamá fallamos en cada uno de ellos.

En primer lugar, necesitamos un mejor sistema educativo. Mientras más alta la calidad de educación de un país, más bajos son los niveles de corrupción. Esto se debe a tres razones. Primeramente, porque las personas tienen más conocimientos para poder oponerse a la corrupción y entienden el impacto directo que tiene en sus vidas. Segundo, porque al recibir un servicio público de buena calidad y de gran importancia como lo es la educación, las personas tienden a incrementar su lealtad y confianza hacia el gobierno. Y tercero, porque una buena educación ayuda a crear un fuerte sentimiento de identidad nacional y por ende un respeto a la cosa pública. Panamá se ubica en los puestos más bajos en los ranking de educación y pruebas internas han comprobado deficiencias críticas en nuestro sistema educativo.

En segundo lugar, necesitamos que a la población le importe la corrupción. Para que la corrupción importe, las personas tienen que sentir que les están robando su dinero. Por ello, en los países en donde las personas pagan sus impuestos (no necesariamente altos), a las personas les importa la corrupción y, por ende, hay movilización pública para combatir la corrupción. Esto aplica no solo en temas de corrupción. En los países en donde las personas pagan sus impuestos hay un mayor interés en general en la política y los asuntos del Estado. En Panamá, alrededor del 90% de las personas no pagan impuesto sobre la renta.

Tercero, necesitamos más mujeres en cargos públicos de alta jerarquía. La explicación de por qué mayor equidad de género en el gobierno ayuda a reducir la corrupción no es tan clara. Una teoría que puede explicar por qué más mujeres en el gobierno ayudan a controlar la corrupción es por la construcción social del hombre y la mujer, en donde la mujer es socializada para evitar riesgos y preocuparse por los demás. Otra teoría es que los hombres tienden a excluir a las mujeres de su círculo cero, en donde muchos esquemas de corrupción son construidos. Ojo con esto, ya que el posicionamiento de mujeres en el gobierno no debe verse únicamente como una herramienta para combatir corrupción, sino que debe ser una meta por sí sola. En Panamá no hay igualdad o mayoría de mujeres en el pleno de la Asamblea Nacional, en la Corte Suprema ni en el Consejo de Gabinete.

Por último, necesitamos un gobierno meritocrático y con mayor separación de poderes. En la mayoría de los países con altos niveles de corrupción las personas consiguen trabajo en el gobierno por contactos. Si formas parte de una familia en particular, eres parte del partido político ganador, o eres amigo de alguien conectado, tienes un puesto asegurado. Cuando los funcionarios públicos son contratados por sus conexiones y no por su mérito, tienden a cubrir los actos de corrupción de quienes los trajeron al gobierno. Mientras más diversos sean los intereses y metas de las personas adentro del gobierno, más difícil es hacer corrupción. Por eso tenemos un sistema de separación de poderes el cual, si bien es disfuncional, tiene como propósito fundamental que el poder no esté en unos pocos. En Panamá, generalmente los ministros, viceministros, directores, asesores, asistentes, embajadores, cónsules y muchos otros cargos son nombrados de a dedo. No existe un proceso de reclutamiento abierto y transparente en la mayoría de las instituciones públicas.

La lucha contra la corrupción consiste en más que hacer justicia. Debemos apuntar a llegar a un punto donde no sea necesario hacer justicia porque simplemente no hay corrupción. Para librarnos de la corrupción necesitamos políticas públicas bien diseñadas e implementadas. Pidamos justicia, pero también mejor educación, equidad de género, buen uso de nuestros impuestos, meritocracia gubernamental y separación de poderes.

El autor es ciudadano