Odebrecht nos roba otra vez

El 9 de noviembre pasado se corrió el velo que cubría la impunidad prevista por panameños bien informados, para los casos de delitos de corrupción de cuello blanco. El mayor de ellos, el icónico caso Odebrecht.

Ha habido de todo en este caso, manejado centralizadamente por la procuradora. Desde las asistencias que no remitía a Brasil, luego remitidas parcialmente, pasando por actos histriónicos de que ella y las fiscales con el rutilante nombre de ‘anticorrupción’ eran amenazadas por políticos, empresarios, dueños de medios, banqueros, hasta tomaron ridículamente un artículo de un columnista que en sorna la ridiculizó, pero sin que, todavía, hubiera levantado proceso contra ningún amenazante ciudadano.

Pero volvamos a aquel jueves de la impunidad, en que un juez avaló el mal acuerdo negociado por una fiscal pro corrupción, con tres ejecutivos de esa empresa maleante, cuyo presidente y 77 de sus ejecutivos de Brasil confesaron sus delitos y consiguieron rebajas de penas y trato preferencial.

No perdamos de vista un hecho cierto. Odebrecht representa para Brasil, un Estado tomado por la corrupción, una fuente de divisas. Los arreglos que ha logrado esta cofradía del delito culminan en que la empresa sigue trabajando en todas partes, con lo que el Estado brasileño se asegura seguir recibiendo divisas a sus arcas.

El acuerdo de colaboración eficaz culmina con el archivo del expediente, lo que significa que lo no acordado pasa a ser un ripio. Es decir, que las maleanterías de Odebrecht hechas en el período presidencial del perredista Martín Torrijos no podrán ser alcanzadas. Tampoco las de este gobierno ni las hechas con varelistas durante los 26 meses que cohabitaron en el poder con el ahora señalado, no sin razón, como el gobierno más corrupto de la historia, el de Ricardo Martinelli, corruptelas que según procesos contra muchos de sus funcionarios y empresarios allegados, se hicieron con Odebrecht. En esos 26 meses de alianza los varelistas manejaron la renovación de Curundú, que Jaime Lasso abrió trocha refiriendo que Odebrecht daba dineros (coimas) para agilizar trámites de ese proyecto y el emblemático Metro, gerenciado por un allegado al varelismo, tanto así que hoy sigue en ese cargo. No olvidemos que este diario usó muchas páginas y gastó mucha tinta para demostrar que ese proyecto tenía sobreprecios, igual que la cinta coimera del hijo del dictador.

Y apareció el concepto sobreprecio. Sí, ese que Odebrecht lograba, con la complicidad de funcionarios codiciosos que le aprobaban esos sobreprecios, para de ahí sacar las coimas que a esos funcionarios les daban.

Por qué el flamante Ministerio Público no hizo una sola investigación de sobreprecios en las obras de Odebrecht como sí hizo con la ampliación de la autopista Arraiján -La Chorrera, con la que tienen procesados a muchos alrededor de la compra de Epasa?

Odebrecht solo confesó haber coimeado por 59 millones entre 2010 y 2014. Pero la mayoría de los panameños tienen certeza de que esto es solo una pequeña parte de las coimas pagadas. Los 59 millones, y mucho más pagado, salieron de sobreprecios, que no deben estar en menos de mil millones. Pero ni la procuradora ni el hoy escondido contralor han defendido el patrimonio de los panameños, sobre todo de los pobres y extremos pobres, que rondan el millón.

Hablamos de que queremos combatir la corrupción, pero si los pastores de la religión mayoritaria aceptaron dineros salidos de corrupción sin pestañar, justificándose hoy con ignorancia en que de Odebrecht no se sabía lo pilla que era. Falso, Odebrecht es pilla desde 1992, que su fundador reconoció, en el caso Collor de Mello, que coimeaban. Así las cosas, qué se puede esperar de ciudadanos comunes, ignorantes y codiciosos que ocupan cargos públicos si los llamados a dar ejemplo, como se los increpa el papa Francisco, no lo hacen?

Odebrecht ha realizado un atraco continuado sobre este pobre pueblo. Pero Odebrecht nos robó otra vez el 9 de noviembre pasado y esta vez, en complicidad con otros funcionarios, esos que deben impartir justicia o instruir expedientes. Esta vez nos robaron la poca esperanza de llegar a la verdad.

El autor es odontólogo