Panamá, en el Mundial de fútbol

El 27 de mayo de 2013 escribí un artículo de opinión en este medio impreso titulado: “Ir a un Mundial requiere de una preparación física y mental”. Cito parte del texto: Para poder ir a un Mundial hay que tomar en cuenta muchos factores como: amar a la patria que los vio nacer, saberse el himno nacional y cantarlo, vivir con humildad, jugar para una nación y no para el público, dejar de ser arrogante, vivir con los pies en la tierra, pensar en su futuro como deportista, dejarse llevar por el técnico o entrenador, no vivir de la apariencia, pensar en los comentarios negativos y positivos; antes de actuar, no creerse más que los deportistas que no fueron seleccionados, aprender a dominar la concentración en la cancha y no pelear con los árbitros. Los técnicos tienen que ser idóneos, que conozcan la idiosincrasia del deportista panameño, que apliquen técnicas modernas, que no se dejen llevar por el amiguismo y apariencias, buscar a los mejores deportistas por su talento, no dejarse llevar por los medios: “Este jugador merece estar en la Sele” y generar confianza a cada jugador.

Panamá es una república de cuatro millones de habitantes: de crisol de raza, de gente alegre; donde se escucha y se baila la música típica, el regué, la salsa, el tamborito, el porro, el vallenato, el bunde y bullarengue, entre otros. Reconocida como uno de los países más felices del mundo. Tuvo que esperar mucho tiempo para poder ir a su primer Mundial de fútbol. Evento que se realiza cada cuatro años en diferentes países, y solo van los mejores equipos.

El técnico Bolillo Gómez y su equipo de trabajo, entre mareas altas y bajas, escogió a los mejores futbolistas del patio y armó el mejor equipo que ha tenido Panamá. Hoy están en Rusia (país más grande del mundo, según Wikipedia) luchando con el frío y con la algarabía de los fanáticos que los acompañan. El planeta entero ha visto a 11 canaleros enfrentarse a los gigantes del fútbol mundial y han escuchado nuestro himno nacional. Serán reconocidos como uno de los 32 mejores equipos del Mundial Rusia 2018. Hoy escriben su historia en otra página del libro de leyendas deportivas panameñas, y se suman a las grandes estrellas deportivas como: Teófilo Panamá Al Brown, Ismael Laguna, Roberto Mano de Piedra Durán, Eusebio Pedroza, Hilario Zapata, Laffit Pincay Jr., Lloyd Labeach, Irving Saladino, Rod Carew, Mariano Rivera, Carlos Lee, Julio César Dely Valdés, Rommel Fernández Gutiérrez y Eileen Marie Coparropa.

Los panameños y la Marea Roja no duermen, viven la fiesta mundialista con música alusiva al evento. Lo hacen para darle buena vibra de ánimo y confianza a sus jugadores. Un pueblo ansioso, esperando cuál de sus jugadores mete el primer gol, para seguir escribiendo páginas de historia. ¡Suerte, compatriotas!

El autor es comunicador social y artista plástico.