Panamá, atrapado entre sus promesas

Me siento hastiado de lo que veo en mi país. Tenemos una juventud del milenio a la que le han borrado a propósito su memoria histórica, y por ende no tiene ya identidad ni sentido de pertenencia. Patria solo le suena al verso de Blades y la Marea Roja. El juega vivo se entroniza como patente de corso en nuestro ADN idiosincrático y, por lo tanto, “de que te lo hundo, te lo hundo”.

Somos el país que incinera a sus ciudadanos en los autobuses, envenena a sus neonatos y a los ancianos en sus hogares y sobreirradia en los hospitales. El fragor y la justeza de la lucha importan, siempre y cuando pueda seguirse el lunes sin afectar el viernes cultural.

Desnaturalizamos nuestro ser nacional cuando permitimos que hasta un 25% de los que habitan nuestro territorio sean extranjeros, y con ello se desdibuje nuestra nacionalidad. Sigo creyendo que esto último es parte de un proceso intencional. La muestra más ostensible, lo es el decadente sistema educativo, alienado, antinacional y en despropósito.

Mi hastío se convierte en mustia lágrima de desconsuelo, cuando veo perfectos ignorantes gobernar. Cretinos, ladinos y desvergonzados todos, gobierno y oposición. Ya no disimulan su podredumbre pública respecto a quién es más hábil para robar. Si les llega la hora embarazosa, corren a hacer acuerdos de cama, en donde como putas nauseabundas se revuelcan en el festín de sus inmundicias. Por eso no sé el porqué de la sorpresa ante las nominaciones hechas por el presidente de la República, para las vacancias de la Corte Suprema de Justicia.

No veo bien a este gobierno. Falto de carácter y limitado políticamente. Atrapado entre sus promesas y sus complicidades por comisión y omisión. Lento en su actuar debido a sus conflictos de intereses. Imposibilitado de esconder su carácter elitista y clasista en la materialización de sus actos. Como ningún otro gobierno de la llamada era democrática, profundamente ignorante de la historia y del sentido de la panameñidad. Postrado, genuflexo y abyecto hasta la médula, para defender los intereses del país y de sus ciudadanos ante las potencias extranjeras.

El saqueo de nuestras riquezas, por vía de la corrupción galopante, ha llegado a niveles que en su momento se harán insostenibles. Los que hoy sacian sus sevicias en el encubrimiento, lo perderán todo y en el camino perderemos todos.

Hoy existe un movimiento popular atomizado, que lucha en forma fraccionada cada quien por las reivindicaciones que les afectan. Pero llegará un momento en que todas esas insatisfacciones habrán de confluir en un estallido social de imprevisibles resultados.

A todos les llegará su hora. La sociología histórica revela que Panamá no ha sufrido en 117 años, ninguna gran tragedia nacional; por eso con cinismo decimos que “Dios es panameño”. Si seguimos como vamos perderemos el Canal, porque decidimos en un acto de corrupción, cambiar nuestro oro por espejitos. Si seguimos como vamos, se caerá la estructura económica de desarrollo actual, y al no tener una política de seguridad alimentaria, aunque pudiera haber dinero, no habrá qué comer.

En alguna medida, me siento responsable, pues “lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”. Por eso, en esta hora aciaga, ruego al omnipotente para que se cumpla lo que un día sentenciara el Cisne Negro: “¡Bandera de la patria. Sube..., sube hasta perderte en el azul... Y luego de flotar en la patria del querube, de flotar junto al velo de la nube, si ves que el hado ciego en los istmeños puso cobardía, desciende al istmo convertida en fuego y extingue con febril desasosiego a los que amaron tu esplendor un día!”.

El autor es abogado