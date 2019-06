Panamá sin agua, crisis relevante que no se puede ocultar

La falta continua de agua potable en el país se está tornando cada vez más apocalíptica, y tiene a toda su gente al borde de un ataque de nervios. Bajo esta premisa inevitable debemos razonar y aceptar que no es un estado temporal de la naturaleza, sino que es un fenómeno que se cansó de recibir los golpes de la mano ignorante y alevosa del hombre, y ahora reclama sus derechos.

El planeta, para no hacer alusión a Panamá, se está quedando sin agua. Se está quedando seco. Seguramente, muchos de nosotros no alcanzaremos a pagar el alto costo por esta consecuencia, pero las nuevas generaciones serán los damnificados que responderán a la naturaleza por ese castigo, si nadie hace nada para evitarlo.

El tema es bastante preocupante, y la sociedad y el Estado deben tomar conciencia para encontrar fórmulas de solución. Factores inevitables de primer orden como el calentamiento global, núcleo central del cambio climático y fenómeno de El Niño, son los primeros responsables de esta enorme tragedia.

Las fuentes hídricas que llevan el tributo a las plantas de tratamiento están perdiendo volumen, y no pueden dar más porque los niveles de referencia se han degradado a causa de tanta sequía.

Imágenes editadas en las redes sociales sobre los múltiples daños que se presentan en las diferentes calles de la ciudad, muestran el reflejo de otra realidad incidente. Puedo juzgar que gran parte de las líneas de conducción ya cumplieron su ciclo de permanencia, y esa longevidad está generando derroches de grandes cantidades de agua y pérdida de presión en los caudales de descarga. Sustento esta teoría con base en un mensaje que circuló el 17 de marzo, donde textualmente se afirmó: “ Es importante recordar que las líneas de distribución de Espinar data de más de 100 años, y algunos tubos y accesorios han colapsado”. Esto no puede ser posible. Esto tiene que cambiar.

Como se trata de dejar en evidencia las causas que están ocasionando tantos excesos en los cortes de agua, debo hacer referencia, también, a otros factores de segundo orden que tienen, también, mucha responsabilidad en el hecho.

La proliferación de líneas clandestinas o mal llamadas “telarañas”; la cantidad de suscriptores que no pagan sus facturas cuando corresponde; las bajas tarifas que se cobran por el servicio; las interrupciones ocasionales en la corriente eléctrica que muchas veces dejan fuera de servicio las plantas potabilizadoras; la falencia en la ejecución permanente de programas de mantenimiento preventivo y correctivo, en todos los sistemas, y quizá otros, también importantes, que deben ser removidos al interior de la institución, también merecen ser sentados en la silla de los acusados.

Para incentivar la pena que estamos padeciendo en estos momentos por la falta de agua, quiero hacer la siguiente acotación: Panamá tiene bajo sus almohadas las aguas de dos océanos que poseen, entre otros, el 97% de agua que hay en el planeta. En el año 2008, Israel estuvo al borde de una gran tragedia por la carencia de agua. Una gran sequía que afectó su naturaleza durante una década, hizo eco en el Creciente Fértil y el mar de Galilea, o lago de Tiberíades, considerado su mayor fuente de riqueza en agua dulce. La pérdida de sustentación de sus niveles hídricos comenzó a desaparecer, hasta el punto de llegar a pocos centímetros del umbral que hubiera permitido el paso libre a enormes caudales de agua salada, lo que hubiera dejado arruinado el lago para siempre. Las acciones del Estado se hicieron sentir; se implementaron restricciones al uso del agua; se controlaron los derroches, y poco a poco se fue ganando confianza en lo que se pretendía, cuyo objetivo final era solucionar, de una vez por todas, el delicado problema que estaban atravesando.

Tras superar las dudas que generaban el intento de convertir agua salada en agua dulce, Israel profundizó en los estudios pertinentes y dio origen, entre otras tantas, a la planta de desalinización de ósmosis inversa de agua de mar, en la ciudad de Ashkelon, planta que comenzó producir agua potable de alta calidad, extraída directamente del mar Mediterráneo. Ahora, Israel, conocido como uno de los países más secos del mundo, rebosa de agua potable y puede decirse que hoy, gracias a este soporte, cuenta con más agua que la que realmente necesita.

Panamá debe considerar una posibilidad de esta naturaleza y no la debe descartar. Muchos países están trabajando en estos programas, hace tiempo, con resultados satisfactorios. Debe aceptar también que, así como están las cosas en el momento, no se visualizan destellos de solución. Otra cosa será que el invierno proponga algo diferente, para ser tomado por los panameños como una diminuta cuota de solución. De todas maneras, el país debe darle un giro contundente al asunto y manejar el tema con autonomía para no depender de circunstancias ocasionales.

En pleno devenir del nuevo milenio, cuando la tecnología y la ciencia avanzan a pasos agigantados, explorando nuevas condiciones de vida, resulta difícil creer que Panamá, con una de las economías más sólidas de América Latina y el Caribe, se esté quedando a la zaga, en esta materia.

La falta de agua potable en Panamá es desbordante y las futuras generaciones no pueden morir de sed. El país reclama una solución y le cede la palabra a la entidad correspondiente y a las autoridades gubernamentales. Esta es una crisis relevante que no se puede ocultar.

