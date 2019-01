Panamá debe ser rica para todas las edades

No escribo para convencer a nadie de lo que pasa en Panamá. Escribo porque me place, me produce sensaciones de complacencia y calma, me hace vaciar el alma y no me cuesta trabajo. Escribo sobre lo que he percibido al transcurrir de los años: la sana y transparente visión de un mundo más competitivo que se reduce a enseñarnos a escuchar a nuestros infantes, jóvenes y adultos mayores para en conjunto emitir un comentario favorable a nuestra idiosincrasia panameña, a nuestra forma de ser y de proceder. Al amor que sentimos por nuestro país y a la admiración que le debemos prodigar a nuestros gobernantes y viceversa.

Los infantes nunca dicen mentiras, por ello “cuando sintamos dentro de nuestro ser el vacío intenso y la ausencia o falta de cariño, busquemos el amor de un infante y nuestro mal desaparecerá en un instante”. (la autora)

Los jóvenes se complacen en ella y los adultos mayores basados en experiencias previas con las graves consecuencias de la mitomanía, tenemos la potestad de discernir los males que ella, la mitomanía, produce.

En forma familiar y casi en una situación angustiosa de saber los resultados de los goles insertamos en la competencia futbolística a una pequeña niña y se nos ocurre preguntarle a qué partido ella le va y dice a Costa Rica. No a Panamá. Eso me hizo escribir, porque intuimos, inmediatamente, que Costa Rica esta más cerca de la parte exquisita que produce el término “rica”, de una criatura que sabe qué es rico, ser rica. Que es dulce complacencia de los sentidos saber que la “comida rica” nutre al estómago y, que también sabe, que el triunfo de una competencia debe girar en torno a una ganancia rica (espiritual y material). Por ello, la infante en mención nos deja una agradable experiencia en la unión de los hogares que permanecen unidos ante los goles, el recorrido en la cancha de los jugadores y el triunfo que dan los números que empataron los ticos con un gol de cabeza y otro a la chilena. Ese es el deporte. Ese es el lenguaje angelical de una criatura que no sabe que la ciencia que estudia los significados, se llama semántica.

Panameños y panameñas: cuidemos nuestra reputación. No se puede omitir y descentrar el país porque se rompe su conjunción y se diluye a la familia panameña. Panamá debe presentarse al mundo con un eslogan “Panamá Rica”, deliciosa, agradable, nutritiva, pujante. Orgullo positivo que va generando el respeto auténtico que merecemos por saber y entender quiénes somos. Somos capaces de ir a un torneo mundialista en Rusia , traer la Jornada Mundial de la Juventud y con ello, al papa Francisco y a Mariano Rivera al Salón de la Fama.

Los infantes nacidos en Panamá necesitan sus espacios y mantenerse en sólida armonía con sus raíces, para después volar. Raíces y alas son las que damos con una buena educación y, así, el futuro de la sociedad estará en nuestra proyección en la tierra que forma la base de nuestros sentimientos. Nuestro país Panamá es más rico que todas las cosas ricas que riman y que se perciben a nuestro alrededor, pero se está cometiendo un grave error, que es el de usar los medios de comunicación para resaltar aquellas cosas que como noticias internacionales parecen más de un infante que de una periodista que sabe que, por ejemplo, CNN tiene una gran cantidad de oyentes en el mundo. Hablar mal de nuestro país, sin discernir los diferentes significados que generan en la semántica el nombre de un árbol Panamá, abundancia de peces y de mariposas. Carismáticos, alegres, optimistas, educados y educadas bajo dos océanos que nos identifican ante el mundo. Panamá, crisol de razas, cuna de la sabiduría y del amor y la admiración del mundo. Panamá, puente del mundo. No seremos unas cuantas personas tirando piedras, protestando en las calles, guerreros feroces, maleantes que se burlan de sus leyes constitucionales, compatriotas que quieren robarle sus tierras a los indígenas. En próximos torneos electorales debemos saber que hay una juventud que ama y espera al mejor presidente que nos represente, porque : Panamá es rica para todas las edades.

La autora es educadora jubilada