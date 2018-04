Panamá, dividido por cuencas

Panamá tiene 80 distritos o municipios, entre las 10 provincias y 5 comarcas indígenas en las que está dividido su territorio. La división más pequeña son los corregimientos, de los cuales hay 673. Estas divisiones vienen prácticamente desde los primeros años de la época republicana. Los cambios más recientes tuvieron efecto el 1 de enero de 2014. Las divisiones político-administrativas llenan una función de ordenamiento de la vida en sociedad. Todos los países las tienen de una u otra forma, bajo diferentes nombres.

Con un mundo cambiante, lleno de aviones, automóviles, internet y tecnología, pero igualmente más contaminado y lleno de basura cada día, quizás sea hora de pensar en replantear esas divisiones políticas y darles un enfoque más medioambiental para beneficio humano a largo plazo.

¿Qué tal la idea de reacomodar todo el mapa político de Panamá bajo el concepto de cuencas hidrográficas? Según información publicada en internet, tanto por el Ministerio de Ambiente como por Etesa, Panamá tiene 52 cuencas hidrográficas, de las cuales 18 están en la vertiente del Caribe (30% del territorio) y 34 están en la vertiente del Pacífico (70% del territorio). De esta forma, Panamá tendría 52 municipios y alcaldes, y 52 grupos de electores que directamente se verían beneficiados o afectados por cada gota de agua que consumen, botan o almacenan, cada carro que lavan con agua potable, cada sembradío que riegan, cada vaca que alimentan, cada inodoro que evacúan, cada río que contaminan o mantienen limpio, cada margen de río o quebrada que deforestan o forestan, y cada pozo o acuífero que vacían, contaminan o cuidan. Actualizar la Asamblea Nacional para que cada alcalde electo cumpla también la función de legislador (para un máximo de 52) no sería mala idea tampoco: si así no escogemos gente que sirva, no lo haremos nunca!

Los “acualcaldes” y “acuamunicipios” competirían entre ellos por ver quién tiene la desembocadura de río más limpia o menos contaminada, cuál es la peor cuenca hidrográfica del país, quién tiene y cuida mejor la cobertura boscosa de su cuenca, qué municipios tienen exceso de agua para vender, y cuáles tienen déficit y deben comprar. Los votantes en la parte baja de cada cuenca le pondrían mucha más atención a lo que hacen los votantes de las partes altas de cada cuenca.

El agua es ya el petróleo del siglo 21. Un litro de agua embotellada vale más que un litro de gasolina en casi cualquier parte del mundo. Un ser humano adulto es aproximadamente 60% agua (78% en bebés, 65% en niños); no estamos compuestos ni de plástico ni de ropa, ni de celulares, ni de dinero, sino mayoritariamente de agua. Y ese mismo énfasis debiéramos darle a la organización social de los humanos. La naturaleza nos llevará hacia allá, de una u otra forma. Seamos proactivos, cuidemos cada fuente de agua. No hay que esperar al próximo fenómeno de El Niño para comenzar a hacer algo. Panamá, piensa a largo plazo! Seamos “homo panameniensis sapiens”, no “homo brutus”.

El autor es gerente de exportaciones