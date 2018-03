Pareciera que de lo único que se va a seguir hablando es sobre corrupción, quisiera escribir sobre cosas más placenteras. ¿Cuándo vamos a dar un giro? La lista de casos documentados no es suficiente para detener o condenar a muchas personas que por abusos de poder han desviado dinero público. La corrupción solo se combatirá cuando devuelvan el dinero, sean sancionados y encarcelados los corruptos.

Ha desmejorado el Índice de Percepción de la Corrupción en Panamá, hay 400 mil personas que sufren de hambre, estamos llenos de subsidios, el desempleo impacta a más personas, 45 mil jóvenes están sin trabajo, pero dicen que vamos por el camino correcto; se les paga a extranjeros para que nos digan lo que ya todos sabemos. Según los expertos, se erradicará la pobreza en 2030, claro, cuando ya estén muertos. Muchos políticos tienen secuestrados al país con aquello de que trabajan para el pueblo, pero lo que dan es migajas, la justicia debe aplicarse igual para todos.

Nos hemos preguntado quiénes son los corruptos, quiénes son los que han robado y quiénes son los que están presos. Libertad e igualdad, dos virtudes que articulan la ética.

Montesquieu señaló que el principio básico de la democracia era la virtud, cuando la virtud desaparece, comienza la corrupción y el libertinaje; por el abuso de poder público y privado. La impunidad favorece a los altos funcionarios, y la percepción ciudadana, como dice alguien, es que aquí no pasa nada. Un aparato de justicia que no funciona, un sistema donde la gente no logra las cosas por mérito, sino por creerse vivo, pero esto tiene otro nombre. Existen funcionarios que no denuncian porque piensan que no va a pasar nada o miedo a perder el puesto. Las denuncias cada día tienen mayores obstáculos, estamos atados. Creo que aún no hemos entendido qué es corrupción. ¿Por qué Panamá no es un ejemplo para América Latina?

La corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional, una sociedad que se empobrece porque alguien se roba su patrimonio. Como no funciona el sistema institucional, se produce la corrupción como una alternativa para que la gente pueda desarrollar sus diferentes actividades económicas.

Douglas North señala que una sociedad que premia la piratería solo produce piratas, se nos ha enseñado que el vivo vive del bobo. Los males sociales se deben al deterioro institucional ocasionado por la ausencia de reglas de juego en libertad y orden. De esta manera, cuando se habla de corrupción es prácticamente ineludible hablar de organización. Corruptos y víctimas se encuentran, tarde o temprano, en el marco de organizaciones que los regulan, vigilan, alientan o intentan controlar. La característica organizacional de la corrupción es que los actos de corrupción se hacen normales.

Las referencias que tenemos es que la gente procesada por corrupción generalmente niega que haya realizado algún acto ilegal o incluso inmoral. ¿Cómo es posible que muchas veces cuando se imparte justicia se le deje los bienes y propiedades a quien ha incurrido en un acto ilegal? Este dinero debe utilizarse para mejorar la salud, la pobreza y tantas dificultades existentes.

La democracia no consiste solo en votar, deben renovarse todos los cargos por elección, es estar pendiente de qué hacen y decirles hasta aquí puedes seguir. ¿Realmente le interesa al gobierno, a los diputados, a los magistrados, combatir la corrupción? ¿Qué usted respondería? No rendirse sería la consigna

El autor es economista