Panamá, imparable

A pesar de la apatía en defender con vigor a la plataforma de servicios financieros y legales panameña de los burócratas enquistados en la OCDE, el GAFI y la Unión Europea; a Panamá le acaban de aumentar el grado de inversión. La prestigiosa agencia internacional de calificaciones Moody’s nos informó del aumento en nuestra calificación crediticia este 8 de marzo de este año. A Panamá le dieron la calificación equivalente de “BBB+” y, además, una perspectiva positiva. Estamos a un paso de tener la calificación “A”, que solo ha alcanzado -hasta donde recuerdo- Chile en Latinoamérica. Es importante resaltar que Moody’s pudo mirar más allá de las acusaciones falsas y mal intencionadas de los europeos y de sus organismos adláteres.

Gusto me da que a Panamá no lo pueden parar a pesar de todos los males que nos achacamos, nuestro eterno negativismo, las quejas hacia todos los gobiernos y los ataques viles de los países europeos. Este fin de semana, cuatro organismos financieros OCDE, FMI, Banco Central Europeo y la Comunidad Europea bajaron la previsión de crecimiento de las economías de la Unión Europea a un escuálido 1% para este año. Van para 11 años de estar en el sótano económico del mundo. Pena les debería dar. No lo duden, detrás del intento fallido de ponernos en la lista de la Unión Europea estaban los gabachos. Francia tendrá mucha cultura y gastronomía, pero su economía es un chiste. Su socialismo es una vertiente populista, trasnochada, sin resultados y del siglo 20. En vez de preocuparse tanto de la moda, deberían preocuparse por cerrar su déficit fiscal, bajar su desempleo y reactivar su economía bajando impuestos y no vendiendo armas que fomentan guerras en el Medio Oriente y en África. Francia es el tercer exportador de armas del mundo. Así quieren llenar sus arcas vacías a costa de la sangre de otros países. Hipócritas.

Me convenzo cada día más de que es envidia lo que motiva a los socialistas europeos a seguir atacando a Panamá. Nuestro producto interno bruto no para de crecer, somos capitalistas, en democracia, con desempleo bajo, con un sistema fiscal que permite la inversión pública y privada, estamos bendecidos con una posición geográfica privilegiada y estamos llenos de empresarios capaces y que apuestan por su país.

Pero divago; hablemos sobre la fallida lista en que iban a incluir a Panamá los europeos por ser un país de lavadores de dinero. Creo que los funcionarios en Bruselas retrocedieron, no por las quejas de nuestros diplomáticos, sino porque algunos países como España y algunos diputados y políticos europeos se dieron cuenta de que estaban haciendo listas discriminatorias, muy dañinas, sin lógica alguna, sin metodología y que al no incluir a países miembros de la Unión Europea era una hipocresía gigantesca. Estoy convencido de que la razón principal por la cual recularon es que les venían otros escándalos, sí otros escándalos más, de lavado de dinero y quedarían como imbéciles.

Bloomberg, el día 3 de marzo de este año, informó que la investigación de Danske Bank (Dinamarca) se había ampliado y que se incluirían nuevos bancos europeos. El 6 de marzo este mismo diario publicó una lista de los bancos que se presume participaron en este esquema de blanqueo de fondos rusos y que están siendo investigados a raíz de Danske Bank. Entre estos Swedbank de Suecia, Nordea Bank (de los países nórdicos), ING Group, Rabobank y ABN AMRO (todos de los Países Bajos), Credit Agricole (Francia), Raifassen International Bank (Austria), KBC Group (Bélgica) y Turkiye Garanti (Turquía). Sin comentarios.

Como si faltara más , el diario inglés The Guardian del 4 de marzo de este año informaba sobre el escándalo The Troika Laundromat, llamado así por el banco de inversión ruso llamado Troika Dialog, por el cual se lavaron, afirma el diario, $4.6 mil millones de dólares (el equivalente 4% de los activos de nuestro sistema bancario). El país utilizado para esta operación de lavado fue Lituania, miembro de la Unión Europea desde 2004 y recién estrenado en el club de la OCDE en 2018. Me parece que los organismos que no hacen su debida diligencia son los dos antes mencionados.

No hay duda de que los europeos que acusan a Panamá son unas jetas. Es increíble que nos insulten de tal manera cuando ellos no paran de lavar dinero y sus supervisores y banqueros o forman parte activa de este negocio ilícito o miran para otro lado convenientemente. Son unos macaneadores.

