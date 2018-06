¿Partidocracia vs independientes?

El sistema de elecciones por el voto popular vía los partidos políticos (partidocracia) está herido, pero no de muerte. La figura de la partidocracia ha sido atacada desde diferentes ángulos y se la asocia con la galopante corrupción que ha imperado en los gobiernos desde los últimos 10 años. Para muchos, Panamá no estaba lo suficientemente preparada para adoptar un sistema democrático políticamente hablando, y forzarlo por la vía de una invasión militar (golpe externo) no ha ayudado a resolver problemas estructurales del pasado, sino agudizarlos (la aplicación de la justicia por casos de corrupción, por ejemplo).

Ante el deterioro del sistema de partidocracia han surgido algunas voces que claman por opciones “independientes”, pero que en algunos casos no tienen nada de ello, pues responden a corrientes de pensamientos ideológicos de algunos grupos sociales. Lo curioso es que algunas de estas opciones independientes mantienen casi el mismo perfil demagógico que han caracterizado a los candidatos de partidos políticos. Si hay algo que ha desacreditado a la partidocracia y a sus candidatos es precisamente su capacidad de mentir profesionalmente. Prometer para salir del paso de las demandas populares y luego hacerse de la “vista gorda” ha sido la constante de la partidocracia. Es por ello que el discurso de una candidatura llamada independiente debe distanciarse significativamente de la “verborrea electorera” y sobre todo del nefasto clientelismo político que reconocemos es difícil de eliminar.

El país está urgido en ser representado por un candidato que esté libre de las ataduras de los partidos políticos que no representan el sentir de la Nación panameña. Sin embargo, este candidato en primera instancia debe romper radicalmente con la estrategia tradicional de la partidocracia. Necesita desde luego de una estructura fuerte de trabajo y de gente que crea verdaderamente en lo que hace sin recibir por ello una recompensa monetaria o de empleo. Panamá debe ser reconstruido y para ello se deben atender a los ejes importantes que ha pasado por alto la partidocracia: 1. Una justicia no selectiva, sino para todos los funcionarios de alto perfil que no han sido condenados por sus actos de corrupción. 2. Una justicia social, que implica una revisión exhaustiva del alto precio de los productos de primera necesidad y de la falta de empleos para miles de panameños. 3. Un sistema de seguridad que permita reorientar el nivel de profesionalismo de los estamentos de seguridad. Una revisión que también implica verdaderos centros penales de resocialización y el endurecimiento de las penas a los delitos juveniles que están poniendo en jaque la seguridad ciudadana.

La partidocracia todavía cuenta a su favor que hasta la fecha no existe un candidato (a) que unifique la voz de los independientes junto con la de la mayoría de la población. Que tenga la autoridad y el carácter para resolver los puntos antes planteados, puesto que la población no cree en posturas pusilánimes y blandengues para hacerle frente a los problemas sociales. Sencillamente, la sociedad panameña estaría dispuesta a depositar su confianza en alguien que le garantice bienestar, seguridad y equidad en la forma de impartir justicia. El triunfo de las candidaturas independientes está a la vuelta de la esquina y solo es cuestión de tiempo para que ocurra, pero debe estar alejado, vuelvo y repito, de todo el atolladero en que nos ha sumido un sistema político mal planteado y enfocado en una “ democracia” verdaderamente restringida.

El autor es sociólogo y docente panameño