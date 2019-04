Partidos políticos, compromiso ambiental y las elecciones 2019

El tema de la gestión ambiental ha producido estridencia en la antesala de las elecciones generales para 2019. Los grandes proyectos viales promovidos por el Partido Panameñistaen el poder, han sido los más criticados por los sectores ambientalistas. La avenida Omar Torrijos y los seis carriles hacia Arraiján y el tren Panamá-David, por mencionar algunos, son los más destacados, quedando en evidencia la ineficiencia de los recursos institucionales existentes para una adecuada gestión ambiental y el impacto sobre los recursos naturales, particularmente sobre flora, la fauna y el agua en territorios próximos a la cuenca del Canal de Panamá. Las cosas pudieron haberse hecho mejor, pero no se hicieron. Estamos expectantes del afán partidistas de aprobar un financiamiento para el tren, lo que pone en evidencia otros intereses, lejos de los colectivos.

La reciente adjudicación de un contrato de arrendamiento de la isla Boná, demostrado santuario de aves en el golfo de Panamá, para la construcción y operación de una terminal de manejo de hidrocarburos, es otro ejemplo de la inconsistencia entre el discurso y la acción. Los tres ejemplos traídos a referencia se dan en el marco de la ausencia de un análisis integral desde la planificación como pauta de acción, para modelar un escenario deseado.

Para la provincia de Panamá Oeste existe un nulo abordaje de ordenamiento territorial a nivel local, entendido por lo local algún ejercicio técnico desde los municipios de Arraiján y La Chorrera; siendo solamente los territorios de la cuenca del Canal de Panamá, normados por la Ley 21 de julio de 1997, bajo el alcance de un plan regional y custodiado por el Canal. Para los distritos de más alto crecimiento demográfico del país no existe ninguna acometida de ordenamiento territorial multidimensional que aborde de manera integral temas de población, vialidad, vivienda, agua potable, servicios básicos, producción, industrias y demás aspectos sociales que se desarrollan desde el territorio.

¿Cuáles de los políticos que aspiran a las alcaldías de Arraiján y La Chorrera proponen como oferta electoral una mejora de las condiciones de vida de sus habitantes? Para los habitantes del sector oeste de la capital las promesas de los políticos no son importantes, pues la vida y la muerte se discurren inmersas en problemas cotidianos de movilidad, falta de agua, seguridad y violencia social. Los panameños que viven del otro lado del puente no tienen capacidad ni aliento para ver el futuro más allá del viaje interminable de ida y vuelta que toma desplazarse de sus casas a sus trabajos. Las noticias de todos los días nos dan cuenta de la profundidad y gravedad de estos problemas que ante la ausencia de un escenario de planificación, no serán sino acrecentados en los próximos tiempos. La gente no puede ir en procesión y repicando las campanas, eso es imposible, y los políticos lo saben y toman ventaja.

El caso de isla Boná es parte de lo mismo. La ausencia de una política integral de manejo de los recursos marinos costeros, insulares para el golfo de Panamá es real y podría ser parte de los desechos de plástico que flotan en la bahía. Los sectores productivos, turismo y conservación naturaleza y recursos marinos-insulares están a la deriva sin una visión de planificación que integre y articule los intereses del colectivo social. Las decisiones sobre el uso de importantes recursos turísticos en el golfo de Panamá se están tomando fuera del marco técnico que potencialicen los invaluables recursos naturales y culturales del archipiélago. Nuevamente el Ejecutivo en gobierno, con oídos sordos para la sociedad civil que clama por otro manejo de isla Boná, toma la decisión sobre el uso y futuro de un importante territorio insular en bahía y golfo de Panamá.

En el actual escenario de promesas y compromisos partidistas con relación al ambiente, parece haber una inconsistencia entre el discurso y la acción. Habrá que hacerse la pregunta sobre la credibilidad de los actores políticos ante promesas por cumplir. Me queda hacer una pregunta, ¿panameño, estás preparado para tu voto consciente?

El autor es ingeniero civil