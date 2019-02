“Pela el ojo” (libertad de expresión) vs veda electoral

Nuestra Constitución Política -norma máxima, esa que redactaron los militares- empieza así en su preámbulo: “con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional (...), decretamos la Constitución Política de la República de Panamá”.

Esa misma norma máxima sigue en su artículo 37: “toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público”.

Bien, hasta este momento hemos abordado la libertad de expresión que a veces defendemos y a veces no, pero que es necesaria. El que sigue el tema venezolano sabe muy bien de qué estoy hablando.

Esa libertad de expresión es un derecho constitucional cuya limitante es emitir nuestras opiniones respetando la reputación o la honra de las personas objeto de nuestras opiniones.

Mis amigos del Movimiento Independiente de Panamá (Movin) han hecho una campaña cívica sin precedentes, sin preferencias, sin favoritismos aparentes y sin apoyar a algún candidato a cargo público alguno -no, no me están pagando por escribir esto-. Movin asumo que pagó con fondos privados una serie de anuncios que retrataban en carne viva las acciones y omisiones de nuestros gobernantes. Por ejemplo: a una honorable diputada (HD) le exigía a través de una valla publicitaria que mostrara sus planillas tipo 080. Dicha campaña hasta este momento es full cívica.

Hasta ahora no sabemos a quien formalmente Movin apoya. Yo espero tranquilo, con un café, para saber a quienes apoya, ya que la última vez apoyó al peor presidente de la historia patria, según algunas encuestas de renombre.

Bien, el Tribunal Electoral (TE) removió esas vallas publicitarias alegando que se estaba transgrediendo el artículo 231 del Código Electoral. Es decir: el argumento del TE es que Movin está beneficiando a “alguien” con esas vallas publicitarias. Cuando a la fecha no sabemos a “quiénes” benefician. Aunado a que, insisto, lo único que han hecho es evidenciar las cuestionables acciones y omisiones de nuestros gobernantes.

Lo chistoso es que vemos medios televisivos que invitan a sus sets y vehículos a los candidatos a presidente a pasar un rato chévere y ameno, “sin generar simpatía alguna”, es decir: nos traen a los candidatos a la TV en tiempo de veda electoral para que tomen café.

Mas chistoso, vemos a candidatos a puestos públicos que actualmente son funcionarios, haciendo alardes de sus “obras”.

Parece una broma de mal gusto, pero hemos caído en una “trampa legal” y estamos en estos momentos defendiendo la postura del TE de no hablar mal de nuestros gobernantes. Si me callan, te callan volumen 2.

Estimado (a) lector: nosotros mismos nos estamos censurando.

El autor es abogado