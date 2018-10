Persistente e inhumano bloqueo

Desde el triunfo de la Revolución Cubana, distintas administraciones norteamericanas han mantenido un invariable y sistemático bloqueo al Gobierno y pueblo cubano, situación anómala que se originó desde el gobierno del presidente Dwight D. Eisenhower, en represalia a las medidas de justicia social y de soberanía propia de los cubanos y su gobierno que no fueron del agrado de Washington. Ese gobierno republicano quiso aprisionar al naciente régimen, todavía en sus pañales, liderado por el doctor Fidel Castro. Claro, Cuba no se dejó acorralar o asfixiar, ni menos permitir que los sediciosos lo fraguaran y en esos tiempos para sobrevivir echó mano de la ayuda económica y militar de la ex Unión Soviética.

Todos sabemos que al derrumbarse aquel campo socialista por diversas causas, Cuba padece en estos momentos de una crisis económica con afectaciones a las partidas de salud principalmente y ha restringido las conocidas ayudas fraternales en ese renglón a distintos países, sin olvidar las muy frecuentes becas con que se concertaba con distintos países de nuestra América, lo cual muy cortésmente la Revolución Cubana, ante su precaria situación, se excusa para no continuar esas ayudas y que fueron de todos conocidas durante las “vacas gordas” que gozaba en la época a que me he referido para seguir subsistiendo como Estado independiente y soberano.

En estos días se apresta el Gobierno cubano a solicitar en la Asamblea de las Naciones Unidas que condene dicho bloqueo que aún dura más de 60 años sin que se visualice su fin, y que pareció disminuir al deshielo que le aplicó el presidente Barack Obama en el ocaso de su gobierno, incluso Cuba le permitió en aras de una fraternal amistad, una hoja de olivo a Estados Unidos, de que interviniera en su visita a Cuba sin restricción alguna, pero el presidente Trump está empeñado en implantar nuevas restricciones a Cuba con el viejo rencor que siempre ha persistido en el alma de los republicanos de extrema derecha.

Hace unos años, en mis frecuentes visitas a la Embajada de Cuba en nuestro país, un agente diplomático me hizo un razonamiento muy claro como hombre de entera confianza de su gobierno, de que la Revolución Cubana es irrepetible, y ese mensaje se lo doy a los extremistas de mi país o de cualquiera de América Latina, en que tenemos que buscar no caminos caducos, sino dentro de la realidad propia de nuestras latitudes o continente y a eso nos inducen tantos libros de dialéctica dentro del pensamiento marxista.

Una experiencia reciente debo señalar para concluir, que sin un verdadero bagaje intelectual los izquierdistas de Panamá no podrán entender esto que digo si no tienen los pies sobre la tierra, como lo que alterna entre el sindicalismo y el partidismo.

El autor es abogado y periodista