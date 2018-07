Cuando niño, en una tienda, metí en una caja de velas una adicional, porque cabía. Llegué donde mi abuelita, muy ufano, le conté mi travesura delante de mi padre, director de la Policía Secreta (DENI). Él me miró con dureza y dijo: “¡eso es robar! Y en nuestra familia no robamos. Ve a devolverla”; lo cual hice con vergüenza.

El trastorno mental “personalidad propensa al delito”, según innumerables estudios, los psicópatas (heredada de sus antepasados delincuentes la traen en sus genes) y los sociópatas (quienes la han aprendido en su convivir con personas antisociales).

Sus manifestaciones del síndrome delincuencial son: a) Total ausencia de remordimiento por sus acciones. (No sienten culpa en absoluto ni pena por lo hecho a otros). b) Control total de sus emociones, no sudan, sin nerviosismo alguno. Pueden estar estrangulando a alguien mientras sonríen por la ventana. c) Atractivos, seductores (por eso los asesinos en serie y los estafadores conquistan con su atrayente personalidad a sus víctimas y las suben a sus carros). d) Mitómanos, mienten constantemente, sea para atrapar a los incautos objetivos como manía compulsiva.

El horrendo caso del crimen de un grupo de jóvenes chinos chorreranos, a quienes desapareció su asesino, finalmente se condenó con 50 años de cárcel al maldito que había escapado a Costa Rica. Ese es un psicópata de cuerpo entero.

Al igual que los femicidios, en los que la fuerza física masculina martiriza mujeres.

Y finamente, los ladrones de cuello blanco, sin el mínimo remordimiento de robarse fortunas del erario, indiferentes ante al deplorable estado de pobreza, deterioro de escuelas, carreteras y viviendas en todo el país.

Esos que mienten ante los micrófonos con la mano en la cintura y duermen tranquilos, porque su trastorno mental no les hace sentir la culpa, el remordimiento ni la empatía con la gente a la cual les robaron su vida y futuro.

El autor es psicólogo, docente y escritor