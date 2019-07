Erwin Schrödinger no fue solo un gran científico, como acredita el Premio Nobel de Física que recibió en 1933, si no también un inspirado filósofo. Tras una temporada escribiéndose con otro gran científico, como lo fue Albert Einstein, surgió la paradoja del gato de Schrödinger. Una mezcla entre ciencia y filosofía que pudiera ser llevada a nuestra realidad política.

Supongamos una caja opaca en la que introducimos un gato. En su interior hay un mecanismo que se activaría al detectar un electrón. Ese mecanismo liberaría un gas venenoso, que de ser inhalado por el gato lo mataría. Disparamos un electrón dentro de la caja. El electrón es partícula, pero a la vez onda (como las que se forman en el agua cuando cae una piedra). El electrón puede no dirigirse hacia el mecanismo, pero el rastro que deja sí, o viceversa. En física cuántica el gato está vivo, pero a la vez muerto. Se superponen los dos estados aun siendo contrarios. Solamente al abrir la caja veremos uno solo de esos estados (vivo-muerto) y es así porque cualquier interacción con el entorno hace que las leyes cuánticas no se cumplan. El mero hecho de observar altera el experimento.

Hagamos una versión de la paradoja en términos de ciencia política cuántica, pero añadiendo más intriga al poner el gas venenoso fuera de la caja junto a nosotros. El nuevo experimento es el siguiente: supongamos una Asamblea de diputados donde cada diputado posee un mecanismo que con cierta probabilidad le pueda corromper al interactuar con entornos corruptos. Supongamos que todos los días un diputado ya corrompido proponga una ley que pretenda enriquecer a los diputados a través de matar con el gas a los ciudadanos que le entregaron su voto. Abrimos la puerta de la Asamblea. Lanzamos un diputado corrupto. Cerramos la puerta. Ese diputado se moverá por el hemiciclo activando el mecanismo de detección de corrupción de los diputados, los cuales podrían activar el de otros y así sucesivamente. Una ola de corrupción con proporciones geométricas. En el instante que lanzamos al primer corrupto a la Asamblea tenemos una superposición de estados: estamos vivos a la vez que muertos.

En el experimento de Schrödinger el gato sobreviviría si no lanzásemos ningún electrón, al igual que nadie moriría si no hubiese un solo corrupto en la Asamblea dejando rastros de corrupción a su paso. Para romper las leyes cuánticas bastaba con hacer una observación, pero en nuestra versión podemos mantener la paradoja haciendo una observación del entorno previo. Conteste a la siguiente pregunta: ¿Qué tan incorruptible es el diputado al que usted entregó su voto? Cuando el estado cuántico se rompe se activa una única realidad. No se pueden ver a la vez dos realidades distintas. Los habrá que se vean vivos, los habrá que se vean muertos. Quizá hay una realidad intermedia, y es que somos The Walking Dead, con diputados que cada vez que proponen una ley no es gas lo que olemos, sino populismo comecerebros lo que escuchamos.

El autor es licenciado en ciencias matemáticas