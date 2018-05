Políticas públicas basadas en evidencia científica

La gestión de políticas públicas basadas en evidencia puede garantizar el éxito de Panamá. Teniendo su origen en la medicina basada en evidencia, ejercicio que enaltece la calidad de la práctica médica siguiendo métodos científicos, investigación de la literatura científica existente y generación de nuevos conocimientos.

Desafortunadamente, en Panamá, las decisiones de políticas públicas se han manejado en base a partidismo, intereses económicos y por presión de gremios. Proponemos un nuevo enfoque, uno donde todos nos podemos ver beneficiados. La gestión de política pública basada en evidencia científica es un nuevo punto de vista. Se imaginan tener nueva legislación, e incluso desarrollar la constituyente, siguiendo un método científico. Uno de observación de las necesidades más importantes del país, como salud y educación, pruebas de intervenciones eficientes y de evaluación de su desarrollo para medición y rendición de cuentas. ¡Seríamos un éxito! Los países desarrollados lo son, por su inversión en el uso de la ciencia para resolver problemas del día a día.

Panamá tiene grandes e importantes recursos naturales y económicos. Utilizar estos recursos para el bien de la población en general, sería lo ideal. Para esto, seguir una metodología sistemática podría ser muy exitoso. A pesar del crecimiento económico y el capital humano con el que contamos, el país aún carece del apoyo e inclusión de la ciencia y tecnología adecuada para absorber, crear y aplicar conocimiento, y diseminar información científica. Pero contamos con un número importante de científicos en muchas áreas, ansiosos de aportar al mejor desarrollo de país.

La ciencia debe proporcionar soluciones a los problemas diarios, así como mejorar el nivel de calidad de las propuestas para el desarrollo de políticas y planes de Estado. Sin embargo, la comunicación entre científicos, ciudadanos y los tomadores de decisiones aún representa un desafío importante.

En Panamá este desafío se refleja en debates actuales sobre la conservación ambiental, seguridad vial, educación sexual, desarrollo urbano y matrimonio igualitario, en los que la ciencia lucha por ser considerada. Las actividades hacia la popularización de la ciencia de modo que los ciudadanos y tomadores de decisiones conozcan la actividad científica del país y la consideren indispensable para la toma de decisiones y pensamiento crítico tanto a nivel personal y profesional como en la esfera pública, es de suma importancia.

La ciencia debe jugar un papel central en lograr los objetivos de país, la cual puede ayudar también a identificar cuáles son los desafíos y las posibles soluciones en los diferentes contextos, y puede servir como una plataforma neutral para el diálogo entre todos los sectores.

El movimiento Ciencia en Panamá nació en el año 2016 como respuesta a la necesidad eminente de incorporar procesos sistemáticos en la toma de decisiones públicas. Y, tiene como objetivo principal resaltar la importancia de la ciencia y la innovación en la construcción de una economía basada en el conocimiento.

Existe en España, el movimiento denominado Ciencia en el Parlamento, muy similar a nuestro movimiento Ciencia en Panamá, busca de manera independiente que la ciencia y el conocimiento científico sean cada vez más importantes en la formulación de propuestas políticas. No se puede separar la ciencia de la vida diaria, y mucho menos de la generación de políticas públicas. Es por esto que intentamos popularizar la ciencia, para que los panameños se informen bien antes de tomar decisiones en su vida diaria, como al momento de votar por los futuros líderes del país.

En cuanto al debate actual de una constituyente, estos cambios tan importantes para la población deben ser muy estudiados y basados en conocimientos previos. No se deben realizar sin un análisis a profundidad de la situación actual del país y sin la inclusión de todos los actores. La realización de nueva legislación, normas y guías debe estar basada en evidencia científica. Si no lo hacemos sistemáticamente, aunque sea por buenas intenciones, no tendremos el éxito anhelado.

La autora es científica en salud pública y miembro del movimiento Ciencia en Panamá.