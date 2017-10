Políticas públicas

Recuerdo hace algunos años, cuando todavía era administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), que con algunos de los técnicos de la materia hicimos una presentación de las opciones de política pública que podía utilizar el ejecutivo para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda ante la situación económica que viven los ciudadanos de nuestro país. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nuestra moneda, el balboa o dólar, en este momento tiene un valor menor o vale menos.

Para nadie es un misterio que el ciudadano común o de a pie, como se le suele apodar en la jerga popular, se encuentra en una posición desventajosa para afrontar las obligaciones que tiene a diario. En otras palabras al pueblo no le está alcanzando el dinero para poder cumplir con sus obligaciones y salir adelante.

Ante el escenario antes explicado, la pregunta es qué tenemos que hacer como Estado para poder mejorar o aliviar la actual condición en que nos encontramos. En forma general, existen principios económicos que son indispensables para lograr ese objetivo, como lo son fomentar la competencia e incentivar el aumento de la oferta y de la productividad. Lógicamente, para poder alcanzar esos objetivos, tenemos que tomar decisiones en forma particular, que pasaremos a detallar.

Como primer punto, debemos reconocer y tomar las medidas necesarias para lograr una mayor apertura comercial. Dentro de esta se tiene que incentivar la reducción o eliminación de aranceles, y cuando se habla de esta materia, no solamente hacerlo con los que son producto de los tratados de libre comercio (TLC), sino también con todos los demás que no pertenezcan a esa categoría. Así mismo, tenemos que ampliar los volúmenes de contingentes arancelarios; ya sean los ordinarios como los extraordinarios por desabastecimiento. Esta aseveración nos conduce a darle su punto de importancia a las importaciones, y no tratar de catalogarlas como un enemigo del productor nacional. Para todos es sabido que nuestro país en la actualidad no es autosuficiente en ciertos productos alimenticios, y el Estado necesita suplir esa brecha; siempre y cuando se empiece a dotar a nuestros productores de herramientas para que puedan mejorar su eficiencia.

De la misma manera, crear una comercialización directa de productos, entre el productor y el consumidor, a través de los mercados periféricos en áreas de gran cantidad de población y personas de recursos medios bajos. Estos mercados deberán estar abiertos al público de cinco (5) a seis (6) días a la semana.

Del mismo modo, podríamos incentivar la entrada de nuevas empresas y productos al mercado, lo que generaría mayor competencia, dependiendo de los mercados. Tratar que se aumente la capacidad de producción de ciertos mercados para que de esa manera el consumidor pueda recibir mejores precios, como es el caso de las plantas cementeras y los generadores eléctricos.

También es importantísimo que se vigile fuertemente el mercado por la autoridad reguladora Acodeco, con el fin de evitar las prácticas monopolísticas.

El autor es abogado