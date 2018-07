Precios, Aupsa e importaciones

El Decreto Ejecutivo 165 del 1 de julio de 2014 que establece control de precios para 22 productos de la canasta alimentaria, fue prorrogado por seis meses más. Nadie lo quiere porque ha afectado al productor nacional y no beneficia al consumidor porque en los minisúper, abarroterías y quioscos donde compran al día el 60% de los panameños su canasta básica, según el MICI, no ofrecen los cortes de carne de res, carne de cerdo ni pollo Panamá ni arroz de primera, solo especial a 65 centavos por libra, que procesan y venden los molinos; el de primera se lo venden al IMA para el Compita. Lo increíble: en la provincia de Darién, donde están las comarcas indígenas y la pobreza extrema, no se aplica este decreto 165.

Una política incoherente: se regula el precio al productor y se libera las importaciones al comerciante; “pelea de burro amarrao, con tigre suelto”.

Dos renuncias que deben dar “respiro” al agro son la del titular del MEF, que incluyó el subsidio del arroz para el consumidor de 50 millones por año en los 290 millones de apoyo de este gobierno a los productores.

La del médico pediatra de Aupsa. Mala señal estos abandonos del barco.

Muy interesante la entrevista del exministro del MIDA Jorge Arango en La Prensa del 9 de julio, donde ratifica que en las importaciones de agroalimentos “hay un descontrol” después de su salida. En 2017 los comerciantes importaron mil 600 millones en alimentos sin beneficiar al consumidor y una gran afectación al productor. Y que le “teme al TLC con China”. Lástima que renunció.

Dicen que la pelea se gana arriba del ring.

La presidenta de la Asamblea Nacional , Yanibel Ábrego, capireña, someterá su vetado proyecto de Ley 628 “que establece el marco general que rige al sector agropecuario para la seguridad y soberanía alimentaria mediante políticas públicas influyentes y sostenibles” a la aprobación por insistencia. Cuenta con el apoyo de todos los sectores que dependen del Panamá rural. Lo primero: limitará el “desenfreno” de la Aupsa.

El autor es exministro del MIDA y exlegislador de la República.