Presidenciables y educación

Confío en que ustedes leerán esto y le darán la importancia que amerita mi sacrificio por la educación y sobre todo a mis ideales al respecto. Si a usted no le importa con la educación, entonces le será difícil entender que yo sí estoy dispuesto al sacrificio por ella. Aparentemente, nadie da importancia al problema educativo y da la impresión de que es un problema preprogramado políticamente para neutralizar el pensamiento crítico del elector, y tenernos servicialmente como seres productores de votos. Solucionar el problema implica enfrentar las deficiencias del cuerpo docente y la corrupción implícita en el Meduca. Bajo ninguna circunstancia el problema está en lo económico. Resulta lamentable que el presidente Juan Carlos Varela se jacte de la beca universal y el aumento general a los educadores, todo a cambio de nada. Igualmente se hace inútil toda inversión en infraestructuras si los padres de familia , docentes, estudiantes y el Meduca no cambian de actitud. Esta realidad convierte el sistema educativo en el más atroz de los agujeros negros, pues se gastan millones de balboas sin producir luz (conocimiento significativo) y todo esto sucede, pues si se presiona sobre los actores, se pierden votos. Siendo así las cosas, concluyo que el presidente Juan Carlos Varela lo único que ha hecho es abrir los carburadores del motor sin haber metido cambio alguno. Esto es el peor de los agujeros negros, pues los agujeros negros (astronomía) son soles que queman (absorben) materia cósmica y estrellas para producir nuevas estrellas (reciclan).

Está establecido que si un estudiante es exitoso académicamente, es gracias a tres factores; a -a su inteligencia y disciplina; b-a sus padres; c- a la suerte de haber tenido un cuerpo de docentes realmente idóneos. Jamás el estudiante debe estar a merced de la suerte, sino que todos sus educadores deben ser idóneos. Pero ¿qué es idóneo? Para ser digno de ser llamado idóneo, el educador debe tener tres cualidades insoslayables (ninguna menor que la otra).

a-Inteligencia: esta le permite aprender ampliamente la cátedra de su especialidad y le permite desarrollarse en la exposición del tema ante sus estudiantes.

b-Conocer muy bien la especialidad de su cátedra, pues de nada le serviría el amor y la inteligencia si no tiene nada que dar (enseñar).

C-Mucho, pero mucho amor. De nada me serviría ser inteligente y tener muchos conocimientos si no tengo ese amor que me obliga a tratar de que el estudiante de bajo entendimiento comprenda lo que quiero enseñarle. Entonces es terquedad permitir que cualquiera sea educador, pues esto es una profesión que demanda mucho amor.

Por todo esto, la solución no es quemar dinero a lo loco, sino que es a través de leyes que se puede resolver el problema, por ende, hay que implementar una ley tal que a partir de su aprobación.

a- Solo puedan estudiar para educadores los jóvenes brillantes de Panamá,

b- Solo la Universidad de Panamá formará educadores de enseñanza media y solo la Normal de Santiago formará a los maestros, así nos evitamos el problema del mercado negro de diplomas falseados que tanto daño causan al estudiantado.

c- Crear colegios para jóvenes muy talentosos o excepcionales, uno por provincia.

d- Escuelas de sentencia previa. Serán colegios con todos los bachilleratos existentes para internar a los jóvenes en riesgo social, pero antes de que maten. De allí, yo espero doctores, etc. Pues entre ellos hay mentes brillantes malogradas por el Meduca a través de educadores asesinos de mentes.

e- Crear escuelas- granjas de internados para las áreas de difícil acceso, para niños de 5 a 16 años, en un radio de ocho horas de camino. El objetivo es acostumbrarlos a vivir en sociedad, dando origen a futuros kibutz, al estilo israelí.

f- Aquel o aquella que gane las elecciones de 2019, cuando esté en el paraíso, si realmente le interesa la educación, bajo ninguna circunstancia debe ser indiferente, como lo han sido Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, y mucho menos como Juan Carlos Varela, ante quien me le arrodillé el 3-11-2015 y el 3-11-2018 suplicándole justicia para los estudiantes de construcción del I. P. T. Jeptha B. Duncan, a quien la mafia del Meduca le secuestró el futuro como constructores para proteger a seudoseducadores y a mí me condenaron, al separarme del Duncan por cuatro años sin salarios, bajo el cargo de alcohólico, siendo yo absolutamente abstemio, por haber denunciado la incapacidad comprobada de mis seudocolegas. Definitivamente, el Meduca es una mafia y la mafia no perdona.

El autor es educador