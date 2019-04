Protegiendo al no fumador

En días pasados, todo el país fue testigo de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del proyecto de ley 136 que establece disposiciones relacionadas al contenido y divulgación de información sobre los productos derivados del tabaco, el cual ha generado un amplio rechazo dentro y fuera del sector salud, incluyendo la sociedad civil, por el retroceso que implica en los avances en materia de salud pública que le han valido merecidos reconocimientos a nuestro país a nivel internacional.

No obstante, más allá de los recursos puestos en marcha para evitar que la malograda iniciativa se convierta en ley de la República, es necesario que la población panameña se empodere en el tema y vele por sus derechos ciudadanos, especialmente el derecho de los no fumadores a preservar su salud y no constituirse en fumadores pasivos, no fumadores que inhalan humo secundario del cigarrillo encendido y humo primario que viene de la boca del fumador.

En ese sentido, vale la pena traer a colación que ya desde principios de la década de 1980 se cuenta con evidencia del riesgo de inhalar pasivamente el humo de otros fumadores (humo de segunda mano): un estudio sobre el cáncer pulmonar en mujeres japonesas no fumadoras, casadas con hombres fumadores (Takeshi Hirayama,1981). Actualmente, se sabe que el riesgo para los no fumadores de desarrollar cáncer pulmonar por inhalación de humo de segunda mano aumenta entre 20% y 30%.

Adicional, el fumador pasivo es propenso a padecer de otras afectaciones a su salud, como son las enfermedades respiratorias superiores e inferiores (asma, bronquitis y neumonía), problemas cardiovasculares, trastornos neurológicos, y en mujeres embarazadas puede afectar la salud fetal, incrementando consecuentemente la carga de enfermedad a la que debe dar respuesta nuestro sistema de salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su publicación Prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, “una prohibición completa de todas las actividades de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco (PPPT) reduce significativamente la exposición a la atracción por el tabaco resultante de su publicidad y promoción. Proteger a las personas restringiendo las actividades de PPPT puede reducir sustancialmente el consumo de tabaco, pero solo si esas restricciones son completas”.

En 2015, se realizó en Panamá la Evaluación del cumplimiento de la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, cuyos resultados ponen en relieve que en los no fumadores encuestados, medidas como la implementación de un color gris ratón en el empaquetado derivan en una percepción de “no le atrae y no lo compraría” en el 62% de este grupo; lo cual refleja el impacto que tendría la implementación del empaquetado sencillo en los no fumadores.

Para concluir, el esfuerzo de todos debe estar dirigido a fortalecer la normativa para la protección de la salud pública de todos los panameños y la promoción de estilos de vida saludable, incluyendo el derecho a respirar un aire limpio.

El autor es médico