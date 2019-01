Queremos espacio

Se completa la oferta electoral: Rómulo Roux, Laurentino Cortizo, José Isabel Blandón, Saúl Méndez, Ana Matilde Gómez, Marco Ameglio y Ricardo Lombana. El panorama parece pintarse más claro.

La carrera por los últimos puestos en la papeleta fue un preámbulo aleccionador. Abundaron irregularidades en el proceso de recolección de firmas. La cantidad de “resucitados”, menores de edad “habilitados” para firmar y firmas adquiridas de manera impropia dejan un mal sabor de boca a la ciudadanía en general.

No puede repetirse, pues resultan aun más sospechosos y poco creíbles que, quienes se ven perdedores, en vez de aceptar los resultados, cuestionan la credibilidad de las instituciones. Cuando cambian las circunstancias y son favorecidos, entonces las instituciones son creíbles. Candidatos que se conducen así nos dejan un gran signo de interrogación.

Urge que, entre las propuestas de los cambios en la normativa electoral, se incluya la implementación de sistemas de autenticación biométrica, en los que, firmantes y activistas registren sus huellas digitales, eliminando así el error humano y fortaleciendo la transparencia del proceso. Es un tema prioritario a considerar en las próximas reformas electorales a fin de eliminar la suspicacia y hacer más transparente el proceso.

Un hecho inédito es la participación masiva de candidatos de libre postulación. Pronto se hizo evidente que ser candidato de libre postulación no significa necesariamente que los aspirantes estén alejados de las lamentables prácticas de la política criolla. La libre postulación no es sinónimo de independencia.

El último informe del Índice de Democracia de The Economist Intelligence Unit (The EUI) califica la democracia panameña como defectuosa, situándola en el puesto 45 entre 167 países. ¿Nuestros puntos fuertes? La excelente calificación del proceso electoral y el pluralismo, con 9.58 puntos de un máximo de 10, muestra que la institución garante del proceso hace bien su trabajo, reconocido internacionalmente. ¿Nuestros puntos débiles? El funcionamiento del gobierno y la cultura política. The EUI especifica que “ si las decisiones basadas en la democracia pueden implementarse o no, el concepto de democracia no es muy significativo”.

Participando de manera informada, fortaleceremos nuestra democracia. Es crucial la formación cívica y la educación del ciudadano. Los cambios en la sociedad no se hacen con leyes; los hacemos los ciudadanos. Urgen medidas formativas para trascender ser habitantes que votan cada cinco años y empezar a ser ciudadanos.

Señores candidatos, recobrar la institucionalidad es tal vez el reto más grande que tenemos, y no se logra solo con leyes. Eduquemos para que el clientelismo y el asistencialismo sean lacras del pasado. Sancionemos al funcionario corrupto y empoderemos al que hace bien su trabajo. Facilitemos espacios de participación ciudadana,utilizando una estrategia de docencia masiva.

Aspiramos a que el ciudadano de a pie sepa cómo dejar de criticar y proponga constructivamente en un espacio colectivo de participación. Soñamos con una democracia funcional y participativa que trascienda la emisión de un voto. Queremos espacios. No aceptamos ni nos conformamos con vivir las consecuencias nefastas de la tradicional política criolla.

El autor es miembro de Jóvenes Unidos por la Educación