Razones para crear comarcas

Desde niño recuerdo palabras de los ancianos en la Casa del Congreso: nosotros los gunas no somos dueños de esta tierra que habitamos, solo venimos para cuidar de la naturaleza que nos dejaron nuestro gran padre y madre. La naturaleza nos provee alimentos, vestido, salud y casa. No podemos abusar de ella, además hay una razón espiritual de llamarlos hermanas y hermanos. Por naturaleza somos espiritualistas. No venimos para destruir, porque estaríamos acabando con nuestra propia vida, pues venimos de las mismas entrañas de la naturaleza.

En nuestra cultura siempre hemos estado conscientes, además del color de nuestra piel, de que existen otros colores de pieles, el mundo se transforma, y nos inculcan respetar a otras culturas. Pero resulta que las ideas colonialistas de reducir a los pueblos indígenas siguen. Son millones de hermanos “indígenas” asesinados en la conquista, y en la historia no se considera como genocidio. Se viene desapareciendo pueblos indígenas, su idioma, su cultura y sus conocimientos, y no es noticia.

Después de tantos años de resistencia, los pueblos indígenas empezamos a exigir respeto por los territorios en los cuales nos fuimos quedando, llamándolos comarcas. Los términos quizás los podemos discutir, hablar y teorizar , pero en su esencia y su espíritu, son iguales para todos los pueblos indígenas del mundo, es decir, estos espacios territoriales enmarcados dentro de un país, para nosotros los indígenas son importantes.

No solo se trata de territorios para resguardar vidas, sino de todo el entorno de la vida, la fauna, la flora, sobre todo, la cultura de un pueblo, sea material, tangibles o intangibles.

Todas las culturas cuando sienten amenazadas sus vidas, su cultura y sus tesoros, solo les queda defender su espacio, su lugar y su existencia. Eso ha pasado en la historia de la humanidad, por eso las razones de crear comarcas no solo son por una tierra, sino por muchas vidas. En nuestro país, hay una amenaza latente de que la cultura bribri desaparezca, y para ningún gobierno ha sido una urgencia.

Sin tierra, la decepción es interminable, es de mucho sufrimiento, porque no solo se pierde lo propio, su casa principal, sus tierras cultivables, sino los pueblos quedan desligados de su origen, de su identidad, de su cultura, desaparecen sus conocimientos y su patrimonio más importante que es la tierra, destruida. Y lo más doloroso, la magia de su espíritu solidario que tiene con la naturaleza se desvanece. Quedando abandonados a la merced del progreso y desarrollo, despojados y desilusionados de las promesas politiqueras. Debilitado su espíritu, son una presa fácil de los politiqueros, de los empresarios inescrupulosos que los engañan comprando sus tierras. Marginados como simples datos estadísticos del Estado, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros.

Actualmente seguimos luchando, ahora no solo para y por sobrevivir como seres humanos, con su propia cultura, sino también ahora defendemos los ecosistemas y la biodiversidad, porque nuestra misión y visión son que la naturaleza no solo es para los pueblos indígenas, sino que es para la humanidad.

El autor es docente y coreógrafo