Reciclaje de plásticos

Es del conocimiento público que muchos de los artículos de plástico que desechamos llegan a los mares y contaminan los océanos, causando grave peligro a la fauna marina. Esta contaminación marina puede producir daños al ecosistema y a los seres humanos que ingerimos alimentos provenientes del mar.

En el océano Pacífico se han creado extensas superficies completamente cubiertas de plástico y hasta ahora no se ha inventado una técnica o sistema para limpiar los océanos. Uno de los artículos que más contaminan en Panamá son las bolsas de plástico que nos dan en los supermercados, tiendas, farmacias, etc. Estas bolsas son utilizadas si acaso una o dos veces y después son tiradas a la basura. Eventualmente, llegan a nuestros océanos, a cerro Patacón y a los otros vertederos públicos. Considero que estas bolsas de plástico pueden reciclarse y por eso escribo este artículo de opinión. Actualmente se reciclan miles de latas vacías de soda, cerveza, etc. Este reciclaje funciona porque cientos de personas de escasos recursos recogen diariamente las latas vacías y las llevan a centros de reciclaje y reciben un pago a cambio. Propongo que los supermercados, tiendas y farmacias hagan lo mismo. Por cada bolsa plástica que lleve el logo del establecimiento comercial, se le pagaría al recolector una suma de dinero. De esta forma cientos de personas recogerían las bolsas usadas de plástico y las llevarían a los establecimientos comerciales respectivos y recibirían un pago. Posteriormente, los establecimientos comerciales las enviarían a recicladoras que las procesan y exportan como material reciclable.

Estoy seguro de que un supermercado o tienda que ponga su logo en una bolsa de plástico sentirá la necesidad social y ambiental de remunerar al recolector respectivo. Como estamos hablando de miles de bolsa de plástico, los recolectores recibirían compensaciones relativamente adecuadas por su trabajo.

Claro está que las bolsas de plástico deberán ser lavadas y entregadas en condiciones higiénicas óptimas para evitar la transmisión de enfermedades o plagas.

Quizás esta propuesta no resuelva en forma integral o total el problema de los plásticos en el océano. Pero constituiría un paso positivo en la dirección correcta. Quedaría pendiente resolver cómo manejar los otros artículos de plástico que pasan por nuestras manos todos los días. Invito a las personas que lean este artículo de opinión a que den recomendaciones sobre cómo reciclar los otros artículos de plástico que no menciono en este artículo.

Nuestros comerciantes estarían utilizando la publicidad institucional y se beneficiarían de la tremenda imagen que daría esta iniciativa. El mensaje al resto del mundo sería claro y pondría a nuestro país muy en alto, a la vez proyectaría a los comerciantes panameños como personas de alta sensibilidad social y ambiental. Por eso lanzo el reto.

El autor es abogado