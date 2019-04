Reflexiones sobre el accidente aéreo del general Torrijos

La especulación en torno al accidente del general Torrijos nunca deja de ser apasionante; particularmente porque una muerte puramente accidental no tiene el encanto del misterio de un asesinato. La investigación se llevó a cabo durante mi mandato como director general de Aeronáutica y estuvo a cargo del director de Seguridad Aérea, L upercio Ladrón de Guevara, un extraordinario y totalmente honesto funcionario, mecánico de aviación con experiencia en pilotaje, que se especializó en investigación de accidentes de aviación en la misma escuela de la National Transport Safey Board (NTSB), en Oklahoma, en donde yo me especialicé años antes.

Los hechos de la investigación deberían estar en los archivos de la AAC, y según lo que se pudo reconstruir del caso indica que la causa probable del accidente fue lo que los investigadores en la NTSB llaman: “vuelo controlado en contra del terreno”. Esta es una de las causas más comunes de accidentes aéreos, los cuales se producen cuando el piloto decide volar muy bajo y a ciegas; es decir, dentro de una nube, lo cual reduce su visibilidad, de manera que no puede ver lo que le viene hasta que es muy tarde.

El vuelo por instrumentos en condiciones de visibilidad restringida es rutinario en la aviación y se debe llevar a cabo dentro de parámetros muy específicos que determinan las normas de seguridad. Se requiere estar dentro de un espacio aéreo controlado y con las ayudas de navegación adecuadas, ya que al perder la visual lo único que nos puede guiar hacia el destino es la radionavegación, y hoy día la satelital. Además, y lo fundamental, se debe volar a alturas que sean al menos 1000 pies por encima del nivel del punto más alto dentro del área en que se vuela.

Sobre la anécdota de Chuchú Martínez, que fue estudiante mío de aviación y gran amistad de Paitilla, este habría señalado que “no hay forma de que en un intervalo tan corto nos ‘sorprenda’ el mal tiempo. Es como si nos cogiera una tormenta cruzando la calle”. La realidad es que las tormentas o nube no sorprenden a nadie, ellas sólo están allí y uno se mete en ellas; ya que se mueven muy lento. Las nubes típicas de nuestra cordillera no van a ningún lado, pues son de tipo orográfico (causadas por el terreno) y típicamente están allí sembradas encima de la misma. Quienes van en auto entre Chiriquí y Panamá podrán observar este fenómeno en la cordillera, que parece que fuesen nevadas.

Por allá a finales de los 70 me tocó recoger al general, junto a otras personas, para llevarlo a Santiago de Veraguas. Cuando nos acercábamos a Santiago, noté que el área estaba ocupada por una gran tormenta, razón por la cual le informé al general que no podríamos aterrizar en Santiago. Me miró con lo que yo interpreté como una mirada de cierto desdén y me dijo que lo llevara a Aguadulce. Jamás me pidieron nuevamente que lo llevara a ningún lado, y por todas las anécdotas que luego escuché, al general no le agradaban los pilotos flojos.

La encuesta mostró que el día del accidente había gran nubosidad en el área, con vientos fuertes del noreste. Todo el avión y sus partes se encontraron en un mismo sitio debajo del área de impacto en el cerro que quedaba a la izquierda de la ruta; es decir, el que quedaba a sotavento, hecho consistente con una deriva causada por el viento. Los motores funcionaban bien al momento del impacto. No se observaron indicios de alguna falla estructural previa al impacto ni esquirlas en los restos del avión, que hubiese dado lugar a pensar en una explosión de algún artefacto dentro del mismo.

En síntesis, todo lo que pudimos observar nos indicó que este fue un típico accidente de montaña, en el cual una de las causas concomitantes fue la costumbre del jefe de exigir valentía a sus pilotos. Estas mismas palabras las dije en el Consejo de Gabinete del presidente Royo el día del accidente. Les señalé a los ministros que tuvieran mucho cuidado cuando decían “cosas” como: “tengo que llegar a tal sitio”, pues lo que para ellos era un simple comentario de deseo, para los pilotos subalternos era un mandato fatal.

Ya son muchos y lamentables los accidentes que hemos tenido por estas mismas causas, y lo sensato es aprender las lecciones que nos han dejado los que ya no están, para evitar repetir los mismos errores. Los relatos sensacionalistas no ayudan en nada, más que a echarle leña al fuego de la intriga y la especulación. Y lo más curioso es que este artículo lo he escrito y enviado a diarios en diversas ocasiones en las cuales no ha sido publicado. Supongo que no gusta que les estropeen un buen cuento de intrigas.

La autora es piloto profesional y empresario.