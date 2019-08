Repensar la ciudad, repensar la cultura

El 15 de agosto de 2019 quedó enmarcado en la historia de la cultura dos eventos: la ciudad de Panamá cumplió 500 años y el mismo día nació el Ministerio de Cultura. Ambos son motivos de celebración, pero más allá de las dianas y los fuegos artificiales quisiéramos hacer una reflexión que nos ayude a relacionar la cultura, la ciudad y el país.

La creación del Ministerio de Cultura plantea un desafío para las autoridades y para la ciudadanía. Este reto representa la forma en que desde hoy estamos obligados a pensar la forma en que gestionamos la administración de la cultura desde lo público y cómo la comunidad se puede empoderar de sus derechos culturales.

Por otra parte, la manera apasionada con la que los panameños hemos celebrado los 500 años, nos plantea otras contradicciones y tensiones. Los panameños tenemos que repensar la ciudad y aprender a ir más allá de la mera conmemoración que al final es efímera.

Repensemos la ciudad desde la cultura. Tenemos una ciudad con un patrimonio natural y material, una memoria y un relato de identidades que la cruzan; una historia joven, pero rica en matices y mosaicos de culturas. Una ciudad que ha sobrevivido a invasiones de piratas, soldados yanquis y una oligarquía inculta.

Por otro lado, tenemos una ciudad secuestrada por el tráfico, el desorden, la basura y la pobreza de sus periferias. No me atrevo a decir que estamos secuestrados por la violencia urbana, pero sí por la intolerancia; una ciudad moderna, pero que es hostil con la cultura porque no tiene equipamientos culturales comparados con su desarrollo vertical.

Tenemos una ciudad que es un ecosistema de espacios automatizados de exclusión, donde si no puedes ir al cajero no existes.

Repensemos las instituciones culturales que queremos. Repensemos la ciudad y el país que deseamos desde esa cultura. Una ciudad solidaria, amigable y llena de bienestar donde la familia pueda caminar sin miedo. Un país con instituciones y servidores públicos verdaderamente preparados para gestionar y transmitir los valores de esa cultura. Repensemos si la calidad de vida que hoy tenemos es la que merecemos. Al final, siempre es una decisión.

El autor es escritor