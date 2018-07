Réplica sobre noticia de donación del diputado Juan Carlos Arango

Buenos días estimados:

Mi correo es en referencia al enlace web de “Ruta2019” , en específico de la información brindada del diputado Juan Carlos Arango. Como presidenta y representante legal de la fundación SAIC Panamá me siento indignada de que un año y medio después de la falsa noticia que se publicó en su medio de comunicación se continúen haciendo afirmaciones de cosas que nunca se dieron. SAIC Panamá no tiene ningún vínculo con el señor diputado Juan Carlos Arango y, a diferencia de lo establecido, jamás se recibió donaciones de la Asamblea y mucho menos como se dijo en la nota. Tuvimos mucha paciencia en la primera nota, sin embargo, se sigue calumniando el nombre de esta fundación, que por cuatro años ha sido responsable de beneficiar a decenas de comunidades a nivel nacional. Es por esto que solicito que, de manera inmediata,se cambie el perfil del diputado JCA y recomiendo que a la hora de hacer dichos perfiles sean investigativos porque esto es mero resultado del amarillismo y para mí lo que era el mejor periódico de Panamá ha perdido toda credibilidad. Reitero, SAIC Panamá no recibió fondos públicos en ningún momento de su operación.

Quedo en espera de su pronta respuesta.

Adjunto la noticia en referencia.

Saludos cordiales,

Samantha Acrich

Al respecto, la periodista Mary Triny Zea responde: La noticia en comento no es falsa, debido a que este medio publicó que el diputado Juan Carlos Arango habría gestionado una donación para la fundación. Nunca dijo que esta la había recibido. La gestión del donativo se comprobó mediante documentación obtenida de la Contraloría y divulgada a través de la noticia.

Los fondos estaban contemplados para proyectos en su circuito y eso provocó la renuncia de un miembro de la fundación -Juan Diego Vásquez- quien declaró a La Prensa que para obtener el dinero se requería la intervención del diputado:

“La presente misiva es para informarle de mi decisión de renunciar a mi cargo como vicepresidente de la junta directiva de la organización Centro de Innovación y Acción Social, SAIC Panamá. Así mismo, le informo de mi penosa decisión de renunciar a mi membresía como miembro activo de la misma organización”.

“Mi decisión se fundamenta en la decisión que fue tomada el día 13 de noviembre en la reunión de la Junta Directiva, donde se aprueba recibir donativos que ascienden a la suma de $30,000.00 y su gestión en las diversas comunidades de los municipios de Chame y San Carlos”.

En el momento preciso de la publicación-marzo de 2017- Samantha Acrich admitió trabajar para Arango, aunque sin cobrar, y que lo hacía para ganar experiencia.