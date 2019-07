Réplica sobre la ley de carrera

La afirmación en el “Hoy por Hoy” de La Prensa (jueves 11 de julio) de que cada gobierno desvincula a los colaboradores que la administración anterior ingresó a la carrera no es cierta en lo que a la administración Varela se refiere. Cuando entramos al gobierno en 2014, había aproximadamente 7 mil funcionarios de carrera. No desvinculamos a funcionario alguno. Más adelante, procedimos a reformar la ley de carrera administrativa y luego se adoptaron los reglamentos y manuales pertinentes. Una vez se completó esa etapa se inició el proceso de acreditación. Cuando salí del gobierno en julio de 2018 habíamos acreditado unos 6 mil funcionarios, por lo que la cifra total de funcionarios de carrera estaba en unos 13 mil. Ayer conversé con David Montenegro y me dijo que en el último año se acreditaron unos 5 mil funcionarios. Por ende, a la fecha debe haber unos 18 mil funcionarios de carrera. De los 11 mil acreditados durante el gobierno de Juan Carlos Varela, me atrevo a apostar que no más del 5% son panameñistas. Lo que hizo el actual gobierno ayer es una arbitrariedad.

Álvaro Alemán

Exministro