Réplica a noticia sobre la donación de sangre

Como suscriptor del diario La Prensa (No. 9000791) me veo en lo que considero obligación de aclarar información divulgada por este periódico respecto a tan sensible tema como lo es la donación de sangre. El día 22 de junio en la sección de Economía fue publicado tanto en la edición impresa como en digital el artículo Mi sangre no vale, de la autoría, según el diario, del departamento de Redacción.

El artículo no hace referencia a que haya sido consultada ninguna de las autoridades de los lugares a los cuales hace referencia, lo que hace suponer que no se hizo el trabajo adecuado de verificar la información que iba a ser publicada, quedando el contenido en categoría de novela y no de noticia. Queremos pensar que el diario ha sido rehén inconsciente de alguien que inescrupulosamente quiere hacer alarma en la población

Conocemos que el diario cuenta con periodistas especializados en el área de salud, como Urania Cecilia Molina, y quien tiene amplia información y contactos de especialistas que pudieran arrojar luz sobre el tema. Tan solo el día anterior se publicó un artículo que explicaba con lujo de detalles y citas de al menos cuatro fuentes creíbles la situación respecto a las pruebas NAT que se habían dejado de hacer en la CSS..

El artículo está plagado de errores técnicos que pudieron ser aclarados si se consultaba a especialistas en el tema. Por ejemplo, no es requisito que para un paciente AB+ se le done sangre del mismo tipo, siendo este un receptor universal. Tampoco es cierto que se hagan pruebas de gonorrea, por lo que no se le pudo haber dicho que tenía esta enfermedad, lo que nos hace suponer que quien tendenciosamente brindó la información confundió sífilis con gonorrea.

Puedo asegurarle que los equipos que utiliza la CSS, sobre todo en el CHMDrAAM, son de muy alta tecnología y que garantizan en porcentajes muy altos y aceptados dentro de los estándares médicos internacionales, la seguridad de la sangre.

En cuanto al tema de las plaquetas, es cierto que el proceso no es del todo amigable, pero por causas que no pueden ser imputadas al Banco de Sangre.

Sería bueno que una vez más el diario reseñe los beneficios de donar sangre y colocando como fuente de la información a las autoridades del CHMDrAAM.

Por ultimo, diré que la mejor transfusión es la que no se da, y que ante la duda es preferible perder un posible donante que afectar la vida de uno o más pacientes. Lo que si es necesario es mejorar el trato al donante y cómo se brinda la información, pues debemos asegurarnos de que esta fue entendida de manera correcta.

El autor es jefe técnico administrativo del Banco de Sangre del ION.