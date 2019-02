Réplica a noticia sobre proyecto de fallo del caso Jal Offshore Ltd.

Carta de réplica

Mi admiración por el diario La Prensa (al cual mi familia ha estado suscrita desde su nacimiento en 1980) y por sus periodistas y jerarcas, me lleva a hacerles llegar esta solicitud de réplica, de forma muy respetuosa.

Tengan presente y les recuerdo humildemente que el artículo 2079 del Código Judicial dice que “La presunción de inocencia del imputado, obliga a guardar reservas en cuanto a su nombre y otras señas que permitan su identificación o vinculación con el delito que se investiga. El incumplimiento de esta disposición constituirá delito de calumnia”.

El artículo lee que “la sociedad Jal Offshore Ltd. recibió dinero y giró pagos a terceros que no tenían ningún tipo de relación con el titular de la cuenta de inversión…”. El periodista omite escribir que la casa de valores en la cual estuvo abierta la cuenta de Jal Offshore recibió fondos de ocho (8) personas, y que estas mismas ocho (8) personas (o a solicitud precisa de estas ocho personas), las cuales están plenamente identificadas en el expediente, fueron las que recibieron los fondos de vuelta; y que a partir de la foja 33505 en adelante del expediente sumarial se observan los documentos de debida diligencia de cada inversionista y los testimonios que explican para qué y por qué se hicieron los depósitos e inversiones. El periodista también omite que el liquidador de Financial Pacific, José Ángel Hidrogo (nombrado por la Superintendencia del Mercado de Valores), a solicitud de parte interesada, expidió carta explicativa enfatizando que la cuenta de inversiones de Jal OffShore Ltd. no adolecía de irregularidad alguna, desde inicio a fin. Tampoco explica que el expediente tiene información completa sobre cada entrada y cada salida de la cuenta, lo cual ha sido debidamente atestiguado. El periodista tampoco hace alusión al artículo 268 de la Ley del Mercado de Valores de Panamá, que lee que “… el Superintendente, funcionario o consultor externo de la Superintendencia, que indebidamente divulgue información confidencial o privilegiada que haya obtenido en el desempeño de sus funciones, será sancionado con multa … no mayor de B/.100,000.00, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que le puedan corresponder”.

El artículo de La Prensa reza que: “Un chat vía WhatsApp, que forma parte del expediente de la investigación, revela que la esposa de Ramsés Owens pidió a Zamorano una reunión con su apoderada, Marcela Araúz, para hablar sobre el amparo. No consta en las sumarias respuesta del magistrado”. Los periodistas omiten escribir que el celular de la esposa de Ramsés Owens nunca fue allanado ni fue parte del expediente, razón por la cual es razonable y obvio que algún teléfono fue intervenido (pinchado), sea el teléfono de Zamorano o el teléfono de la esposa de Ramsés Owens. Es correcto de mi parte colaborar con La Prensa en citarles el artículo 167 del Código Penal que lee: “Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial (Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia), intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”.

El artículo de La Prensa también expresa que “la Fiscalía Séptima Anticorrupción detectó el manejo irregular de US$4 millones”. No obstante, en las fojas 334511, 33452, 33478 y otras del expediente, se puede hacer las sumatorias, dando como resultado una cifra muy inferior a los US$4 millones. El periodista o el informante del Ministerio Público o ambos conjuntamente, seguramente sumaron equivocadamente varias veces las entradas de la cuenta al convertirse euros en dólares y viceversa, dando un número mucho más alto que el real.

Me motiva colaborar con La Prensa en aclararles sobre el contenido del expediente. Cualquier fallo de los tribunales que guíe al Ministerio Público a dictar expeditamente la vista fiscal, es lo más correcto para la justicia. La opinión pública panameña merece que un juez haga el análisis del expediente prontamente (el cual ha sido extensa y suficientemente documentado). No hay forma alguna de que la Fiscalía pueda conseguir más informaciones. Ya todo ha sido profundamente escudriñado.

Cordialmente,

Ramsés Owens