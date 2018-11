Réplica a reportaje sobre la licitación para la confección de pasaportes

El día 20 de agosto de 2018 el diario La Prensa publicó un artículo que contiene información inexacta y planteamientos que pueden ser considerados como tendenciosos, que podrían llegar a afectar la buena imagen de la empresa Idemia Identity & Security France (Idemia I&S). Amparados en el derecho de réplica, por este medio solicitamos que publique el presente documento, asignándole los mismos espacios y ubicaciones.

La periodista a cargo del artículo nos informó con antelación que estaba investigando la contratación de 600 mil libretas de pasaportes electrónicos por la Autoridad de Pasaportes de Panamá (APAP). El 13 de julio nos hizo llegar un cuestionario para que brindáramos información al respecto. El 24 de julio entregamos nuestras respuestas.

Consideramos que La Prensa es un medio serio y responsable. Por ello nos sorprende sobremanera que se haya publicado el artículo sin tomar en consideración la información fidedigna que proporcionamos oportunamente.

Entre otros puntos, se nos preguntó si una inhabilitación hecha por el Banco Mundial tenía alguna repercusión en este proceso de adquisición de pasaportes. Contestamos con toda claridad que no había ninguna repercusión, dado que esa sanción fue dirigida a la empresa Oberthur Technology (OT) y que el propio Banco Mundial hizo expresa mención de que no aplicaba a nuestra empresa. Inclusive mostramos a la periodista que Idemia I&S no se encuentra en la lista de empresas sancionadas que publica el Banco Mundial en su sitio web. Asimismo, le aclaramos que aunque la empresa OT y nuestra empresa forman parte a partir de finales del año pasado de un mismo grupo empresarial, OT no tiene ni ha tenido ni tendrá ningún tipo de participación en el proyecto de pasaportes electrónicos de Panamá.

A pesar de contar con esta información, el artículo que fue publicado contiene un planteamiento que puede parecer tendencioso al afirmar que se nos adjudicó el contrato de pasaportes a pesar de que existe esa sanción. Nuevamente confirmamos que ese planteamiento carece de sustento en la realidad, que la empresa OT no tiene nada que ver en el proyecto de pasaportes de Panamá, y que nuestra empresa no ha sido sancionada por el Banco Mundial.

En otra sección del artículo, se plantea erróneamente que el pasaporte panameño que se produce en la actualidad tiene iguales características al que adquirirá la APAP como parte de esta licitación, y que por tanto sería irregular que el precio que se ofreció en la licitación sea sustancialmente inferior al del pasaporte actual. En realidad el nuevo pasaporte tendrá varias características significativamente distintas, lo que explica la diferencia de precio.

Adicionalmente, el artículo plantea erróneamente que el precio total del contrato inicial correspondía únicamente a libretas de pasaportes, cuando en realidad, tal como informamos oportunamente, el contrato inicial incluía también la provisión de un moderno y completamente nuevo sistema de emisión de pasaportes (incluyendo equipamiento en sedes regionales y consulados de Panamá en el extranjero) y cinco años de soporte y mantenimiento.

También se presenta el cambio de nombre del consorcio que firmó el contrato original, PEP 2011, a ID Pass como si fuera algo irregular o sospechoso. En realidad, como informamos oportunamente, el cambio de nombre se debe a que las empresas que integran el nuevo consorcio no son las mismas que conformaron el consorcio original. Esta información consta además en documentos que son del dominio público.

Por otra parte, la periodista plantea en su artículo que nuestra oferta habría incumplido la ley de contrataciones de Panamá y que por tanto debería haber sido descalificada. En una de las consultas que nos hizo llegar previo a la publicación, pedía nuestra opinión ante el supuesto hecho de que la Dirección de Contrataciones Públicas (DGCP) objetó el informe de la comisión evaluadora. En nuestra respuesta escrita le informamos que la DGCP no emitió ninguna objeción al informe final de la comisión evaluadora, tal como se puede comprobar en el portal de Panama Compra. Asimismo, le hicimos ver que ninguna de las demás empresas participantes en la licitación había presentado reclamos a ese informe final, y que por lo tanto podíamos concluir que la adjudicación del contrato se había realizado conforme a la ley de contrataciones panameña. Sin tomar en consideración lo anterior, el artículo hace referencia a las objeciones a informes previos de la comisión por parte de la Dirección de Contrataciones y del consorcio ePASS, integrado por la empresa GSI, cuyo representante legal es José Lisac. Es un hecho que al no haber existido objeciones ni reclamos al último informe de la comisión, ni siquiera por la DGCP, la APAP actuó conforme a ley al adjudicarnos la licitación.

Panamá cuenta con una solución de pasaporte electrónico que se encuentra a la vanguardia a nivel continental y mundial en cuanto a tecnología y seguridad. Consideramos fundamental hacer estas aclaraciones en razón del impacto negativo que pueden tener en la imagen de nuestra empresa los planteamientos erróneos del artículo que fue publicado por el diario La Prensa. Este daño podría incluso empañar uno de los servicios de más alta calidad que brinda el Estado a la población panameña.

A continuación se encuentra el cuestionario que nos hizo llegar la periodista de La Prensa junto con las respuestas que le entregamos oportunamente por escrito.

Cuestionario

1. ¿Qué opina de que la Dirección General de Contrataciones Públicas considere que la comisión evaluadora no se apegó a la ley de contrataciones, al momento de analizar la documentación del consorcio ID Pass? Rta/ Según consta en el portal PanamaCompra, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no publicó objeciones ni admitió reclamos al último informe de la comisión evaluadora. Entendemos que esto significa que el proceso se ha apegado a la ley de contrataciones.

2. Siendo el mismo grupo económico proveedor de los actuales pasaportes ¿Por qué cambiaron de nombre para participar en la licitación para la elaboración de 600 mil pasaportes? Rta/ Los integrantes del nuevo consorcio ID PASS no son los mismos que conformaron el consorcio PEP 2011.

3. Aunque son los mismos proveedores ¿por qué variaron el monto del documento, con respecto a lo que costó al Estado en 2011? Rta/ El pasaporte que adquirió el Estado en el año 2011 tiene varias características significativamente diferentes a las que definió la APAP para esta nueva adquisición.

4. ¿Qué repercusiones han afrontado tras la inhabilitación del Banco Mundial para proyectos que ese organismo crediticio está financiando? Rta/ Ninguna de las empresas que conforman el consorcio ID PASS ha sido inhabilitada por el Banco Mundial ni por ninguna otra institución financiera internacional. ¿Se refiere usted a una sanción del Banco Mundial a Oberthur Technologies (OT)? De ser así, le informo que el Banco Mundial sancionó a esa empresa por una situación ocurrida en el 2015. Varios años después (a finales del 2017), Safran Identity & Security SAS se integró con OT en un nuevo grupo, Idemia, cambiando su nombre a Idemia Identity & Security France SAS (Idemia I&S). El Banco Mundial ha aclarado explícitamente que la inhabilitación no aplica a Idemia I&S, por lo que no existe ninguna repercusión.

5. ¿Qué acciones internas han implementado para evitar incurrir en actos de corrupción y colusión? Rta/ Desde hace muchos años, Safran Identity & Security SAS implementó un estricto y riguroso programa de “Trade Compliance” (cumplimiento comercial). Tras la incorporación al grupo empresarial Idemia en el año 2017, dicho programa fue adoptado y replicado en todo el grupo. El propio Banco Mundial ha reconocido favorablemente esta importante iniciativa por parte de Idemia.

6. Entre adendas al contrato con PEP 2011, ¿cuánto dinero han recibido del Estado desde que se les adjudicó el contrato en 2011? Hago la pregunta, porque lograron una adenda para la elaboración de 85 mil pasaportes. Rta/ Esta información es del dominio público, como corresponde a los contratos que suscribe el Estado. Desde el año 2011, el consorcio integrado por la empresa ahora denominada Idemia I&S ha suscrito contratos y adendas para la provisión de un sistema completo de emisión de pasaportes, varios centenares de miles de libretas de pasaportes y servicios técnicos especializados de soporte y mantenimiento. Todas estas contrataciones se ciñeron estrictamente a la legislación panameña.

Respuesta de La Prensa a nota réplica

Ereida Prieto-Barreiro

Sobre la réplica solicitada por Idemia, La Prensa como medio responsable, aclara que el pasado 30 de noviembre de 2017, el Banco Mundial anunció “la inhabilitación por 2.5 años de Oberthur Technologies SA (Oberthur), una compañía de seguridad digital francesa (ahora parte de una compañía llamada Idemia)”. De esta información se hizo eco este medio, que no realizó la vinculación inicial entre ambas empresas (OT-Idemia) como se colige del comunicado del Banco Mundial al que hicimos alusión de manera textual.

En ese mismo documento público se informa la sanción a Oberthur Technologies (OT) por “prácticas corruptas y colusorias”. Contrario a lo plasmado en la réplica, a la periodista no se le mostró ningún documento del Banco Mundial que indique que hace “expresa mención de que no aplicaba (la sanción) a nuestra empresa”, tampoco en la noticia se expresa que la medida haya aplicado también a Idemia.

En la web del Banco Mundial –que compartió Idemia con este medio– se muestra a “Idemia France SAS (antes Oberthur Technologies)” en la lista de empresas e individuos no elegibles para contratar en proyectos de ese organismo financiero internacional. Se advierte además que el periodo de inelegibilidad de OT “ se extiende a cualquier entidad legal que directamente o indirectamente lo controle…”.

Por otro lado, la empresa trata de desvincularse en su nota aclaratoria del proveedor de Pasaportes durante la pasada administración. Sin embargo, a este respecto debemos aclarar también que la información de que se trata del mismo grupo económico –con algunos cambios en su conformación accionaria–, fue confirmada por la propia directora de la Autoridad de Pasaportes, quien, en entrevista con este medio, afirmó que “el virtual ganador de la licitación es el actual proveedor del servicio”. La información también fue corroborada en los documentos que ID Pass –conformada por Idemia y Servicios Iafis de Panamá– entregó en la licitación.

En el Registro Público se observa que Alfredo Marinelli preside PEP 2011 y Servicios Iafis de Panamá, empresa parte del consorcio ID Pass, ya que Idemia no está registrada en Panamá. Asimismo, aparecen Daniel Fryda (secretario) y Fabien Sierra (tesorero), que figuran como directivos y apoderados en PEP 2011 y Servicios Iafis de Panamá.

Con respecto a la posición de Idemia, su respuesta puede observarse en la publicación. En su réplica, la empresa omite las resoluciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y los reclamos de dos consorcios participantes, dejando entrever que no existieron. Sin embargo, constan en documentación pública las advertencias de la DGCP contenidas en las resoluciones DF-436-2018 de 16 de mayo de 2018 y DF-589-2018 del 13 de junio de 2018 en las que esa institución reitera los supuestos incumplimientos de la comisión evaluadora de la licitación, así como las acciones de reclamo admitidas de los consorcios Hid Global Cid Sas y Epass al acto.

Se trata de documentos públicos que se encuentran en el portal electrónico: Panamacompra.gob.pa. Lamentablemente, en dicho portal no son públicas las adendas al contrato que ha obtenido el consorcio para la elaboración de los pasaportes y mantenimiento del sistema, documentación que fue solicitada a Idemia y a Pasaportes, pero que no fue aportada, a pesar de la insistencia de este medio.