Réplica:Magistrado Harry Díaz

Panamá, 20 de noviembre de 2017.

Licenciada

RITA VÁSQUEZ

Directora de Redacción, encargada

La Prensa

E. S. D.

Referencia: Derecho a réplica.

Distinguida licenciada Vásquez:

Con mi acostumbrado respeto, solicito mi derecho a réplica ante la publicación del knockout de Flor Mizrachi, del día domingo 19 de noviembre de 2017, donde relatan las declaraciones del señor Mauricio Valenzuela:

“El auto control de Harry Díaz

Cuando lo agarré saliendo de la oficina de Waked me dijo que si hubiera tenido un arma me disparaba y luego preguntaba. Descarado”.

Es totalmente falso que yo de alguna forma lo haya amenazado, y menos con un arma. La definición de descarado es: desvergüenza, atrevimiento, insolencia, falta al respeto. En todo caso, descarado sería quien miente y despotrica contra terceros para buscar notoriedad, como lo hace el señor Valenzuela.

Desvergüenza es colarse en un edificio y esconderse en una esquina del único elevador frente a las puertas de vidrio de las oficinas de Waked donde no podían verlo, y aparecerse abruptamente sobre mi persona mientras veía el celular. Si el señor Valenzuela no estaba haciendo nada pecaminoso, por qué no se identificó como supuesto periodista (que entiendo no lo es).

El tan publicitado caso Waked terminó sin condena alguna sobre blanqueo de capitales o narcotráfico.

Por otro lado, señalar, en cuanto a la extradición del señor Ricardo Martinelli:

“Esa peleíta no me la creo. Pa’ mí todo está negociado”.

Es también otro irrespeto para con los querellantes de la causa. Parece que el señor Valenzuela desconoce que el señor Martinelli está detenido desde el 12 de junio pasado, y que no hay nada más serio después de la salud, que estar privado de la libertad. Además omite y desvalida la amplia publicidad y las batallas judiciales de la Fiscalía en Estados Unidos en representación del Gobierno de Panamá (Cancillería) realizadas con el equipo legal del extraditable.

Realmente, me sorprende que un periódico como La Prensa invierta tiempo en una persona que no brinda ningún aporte positivo a la sociedad, más que desprestigiar a terceros.

Solicito encarecidamente mi derecho a réplica.

Atentamente,

Harry A. Díaz

8-236-789